Las fechas de nacimiento que traen suerte después de los 60, según la numerología

La numerología nos explica las fechas de nacimiento que traen suerte después de los 60, un cambio de tendencia que puede hacernos pensar en lo afortunados que somos. La suerte es algo que tenemos en nuestro poder, siempre y cuando estemos preparados para una serie de peculiaridades que van llegando con el paso del tiempo. La vida, no siempre es fácil, sino todo lo contrario. Estaremos ante una serie de detalles que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada, en estos días en los que cada elemento cuenta.

Es momento de estar preparados para conseguir que esa suerte puede acabar convirtiéndose en un plus de buenas sensaciones. Con algunas peculiaridades que pueden ser claves y que acabarán siendo las que nos afectarán de lleno. Es hora de conocer qué es lo que puede pasar en estos días en los que cada detalle cuenta. Por lo que, habrá llegado el momento de poner en práctica ciertos elementos que van de la mano y que nos ayudarán a conocernos un poco mejor de una forma muy diferente. Si tienes más de 60 y has nacido en esta fecha, estás de suerte.

Después de los 60 tendrás suerte

Vivimos en un mundo que puede ser difícil de comprender. A veces nos enfrentamos a un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa inesperada, en estos días en los que cada detalle cuenta en estos días que tenemos por delante.

Es hora de apostar claramente por un cambio de ciclo que puede acabar siendo el que nos acompañará en unas jornadas en las que por mucho que nos cuidemos o estemos atentos, podemos tener un susto. Hay un factor que ningún especialista nombra, pero es muy importante, contar con la suerte de tu lado, la suerte.

Ese elemento invisible que no podemos ver, pero tiempo mucho que ver a la hora de saber si estamos ante un detalle que puede ayudarnos a conseguir aquello que queremos. Una vida plena que es, en definitiva, el objetivo de todos, en especial, cuando llegamos a unas fechas en las que todo se complica.

Todas las etapas de la vida tienen su complejidad, pero a medida que vamos dejando nuestra independencia para ser más dependientes, podemos enfrentarnos a un cambio que puede ser clave para todos nosotros.

La numerología nos dice que esta fecha de nacimiento trae suerte

Nacer en una fecha en concreto es sinónimo de suerte, puede darnos algunos detalles esenciales esta numerología que acabará siendo lo que nos marcará de cerca en estas jornadas que tenemos por delante. Un cambio de ciclo que, sin duda alguna, acabará marcando un antes y un después.

La especialista de la escola Marilo Casals nos explica cómo calcular nuestro número en numerología: «u número de CAMINO DE VIDA (CV) es la suma de tu día de nacimiento más el mes y el año con sus cuatro dígitos completos. Por ejemplo, si has nacido el 24-05-1958, tu camino de vida se calcula sumando 2+4+5+1+9+5+8= 34= 3+4= 7, por tanto tu camino de vida es un 7, que implica estudios e introspección. Ahora bien, el día y el mes constituyen la Psique porque son los dígitos cercanos y, el año, otorga la tendencia más a largo plazo. Para comprobar si existen o no números maestros en las sumas intermedias, se suma de la siguiente forma: 24 – 05 – 1958 2+4+5 (día+mes) 1+9+5+8 (año) 11 23 34 7 En este caso, la Psique es un 11 que nos habla de transmisión y enseñanza mientras que el 23=5, más a largo plazo, nos habla también de enseñanza y de algún que otro desafío, es decir, se consigue lo previsto con alguna dificultad como la vida misma. No todas las fechas tienen números maestros “escondidos” ni éstos son fáciles de vivir, así que no creáis que los demás números son sencillos, todos tienen su importancia. Los Números maestros son números dobles: 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, 111, etc. y tienen una vibración especial».

Ahora ya sabes cómo calcular tu camino en la vida en esta etapa de tu destino en el que toda ayuda es poca.