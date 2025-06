‘Casting Lear’ y ‘Afanador’ triunfan en los Max en una gala mitin pro-Gaza y lenguas cooficiales

Casting Lear y Afanador han triunfado este lunes 16 de junio por la noche en la 28.ª edición de los Premios Max de las Artes Escénicas. La gala de los Premios Max se ha organizado por la Fundación SGAE en el Teatro Gayarre de Pamplona y se ha convertido en un mitin a favor de la Franja de Gaza y las lenguas cooficiales.

Faltaron el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y la presidenta de la Comunidad Foral de Navarra María Chivite. La ministra de Inclusión y Seguridad Social, la pamplonesa Elma Sáiz, fue la única representación del Gobierno.

La creación de Barco Pirata, Andrea Jiménez y Teatro de La Abadía, Casting Lear, se ha alzado con al Mejor espectáculo. La gran premiada de la gala ha sido la producción de danza Afanador, con cinco galardones: Mejor composición musical para espectáculo escénico, Mejor diseño de vestuario, Mejor diseño de iluminación, Mejor espectáculo de danza y Mejor dirección de escena. Ágata Roca se ha llevado el premio a Mejor actriz por L’imperatiu categòric, mientras que Enric Auquer ha obtenido el Max a Mejor actor por ‘El día del Watusi’.

‘Afanador’ partía como favorita con ocho nominaciones. Juan Cristóbal Saavedra, con una bandera palestina en su camiseta, recordó al recoger el premio a composición musical que la próxima representación de Afanador en el Teatro de la Zarzuela será de carácter solidario para recaudar fondos que destinará la ONU en Gaza.

No ha sido la única mención al conflicto, el equipo de Fugit, mejor espectáculo de calle, ha reclamado solidaridad con el pueblo palestino, mientras que su director ha recordado que no son buenos tiempos para el amor y la esperanza, «pero no queremos rendirnos».

Uno de los momentos más emotivos de la noche lo ha protagonizado la actriz Petra Martínez al recoger el Max de Honor para ella y para Juan Margallo, su esposo recientemente fallecido, ambos Premio Nacional de Teatro, de manos de su hija Olga, con el auditorio en pie unido en un largo aplauso. «Es un poco duro para mi porque tengo la lágrima floja», ha dicho emocionada al subir al escenario y ha recordado que cuando recibieron la noticia del premio «estábamos muy contentos (…) porque nos lo dan por 60 años de trabajo». Una profesión que también les hizo vivir la política debido a la censura, pero les hizo viajar a Europa y a América con el grupo Tábano. «Hemos sido muy felices y se me ha muerto, y se te muere alguien querido y te da rabia, y te cagas en todo lo cagable y en este momento me ha movilizado todo, porque lo peor es para el que se queda», y repuesta de la emoción ha terminado con un «¡viva palestina libre!».

Lista completa de los Premios Max

Mejor espectáculo de teatro

• Casting Lear de Barco Pirata, Andrea Jiménez y Teatro de la Abadía

Mejor espectáculo de danza

• Afanador de Ballet Nacional de España

Mejor espectáculo musical o lírico

• Farra de Cía. Lucas Escobedo y Compañía Nacional de Teatro Clásico – INAEM

Mejor espectáculo de calle

• Fugit de Kamchàtka

Mejor espectáculo para público infantil, juvenil o familiar

• Cuento de Navidad (encapsulando a Dickens) de Societé Mouffette y Coma14 Creaciones Escénicas

Mejor espectáculo revelación

• Contra Ana de La Contraria

Mejor autoría teatral

• Itziar Pascual por Pepito, una historia de vida para niños y abuelos

Mejor autoría revelación

• Ester Guntín por Quiso negro

Mejor adaptación o versión de obra teatral o coreográfica

• Andrea Jiménez y Juan Mayorga por Casting Lear

Mejor composición musical para espectáculo escénico

• Juan Cristóbal Saavedra, Enrique Bermúdez, Jonathan Bermúdez, Gabriel Georgio González y Roberto Vozmediano por Afanador

Mejor coreografía

• Guy Nader y María Campos por Natural order of things

Mejor labor de producción

• La Fam Teatre por Ambulant

Mejor dirección de escena

• Marcos Morau por Afanador

Mejor diseño de espacio escénico y videoescena

• Víctor Peralta por Thauma

Mejor diseño de vestuario

• Sílvia Delagneau por Afanador

Mejor diseño de iluminación

• Bernat Jansà por Afanador

Mejor actriz

• Ágata Roca por L’imperatiu categòric

Mejor actor

• Enric Auquer por El día del Watusi

Mejor intérprete femenina de danza

• María Campos por Natural order of things

Mejor intérprete masculino de danza

• Alfonso Aguilar por Natural order of things