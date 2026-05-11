La Oreja de Van Gogh ha regresado a los escenarios por todo lo alto. El pasado sábado 9 de mayo, el icónico grupo se reencontró con su público de la mano de Tantas cosas que contar Tour 2026 con Amaia Montero como vocalista. Tras casi dos décadas, la artista ha vuelto a la banda, lo que supuso —y supone— una gran polémica, ya que su fichaje en la banda de pop vino de la mano de la salida in extremis de Leire Martínez, que se encuentra de gira en Argentina.

Durante estos días, inevitablemente el ojo también ha estado puesto en la intérprete de Mi Nombre, que se encontraba al otro lado del charco y donde, en pleno concierto, ha dicho unas palabras cargadas de emoción y nostalgia al recordar a la que ha sido su banda durante casi 20 años —pese a que prometió hace unos meses no volver a mencionarlos—.

Las significativas palabras de Leire Martínez

Mientras que LODVG se subía al escenario del Bizkaia Arena BEC, en Bilbao, donde ha dado el pistoletazo de salida a su gira, Leire se encontraba en Córdoba, Argentina —muy lejos del foco público en un fin de semana clave para sus ex compañeros—.

Ha sido en la otra punta del mundo, donde Leire no ha podido evitar pronunciarse sobre lo que estaba pasando en España. «¿Sabéis qué pasa? Que no me gusta llevarme el discurso a las comparaciones. Esto no va de quién lo hace mejor o lo hace peor. Esto va de que han sido 17 años de relación y uff, es duro decir adiós», ha comentado entre lágrimas.

Su emoción nos parte pero ese amor y abrazo de su banda y su gente nos emociona más. Acá estamos para vos siempre. Te amamos. pic.twitter.com/mlpfpnurSE — 𝐋𝐄𝐈𝐑𝐄 𝐃𝐄 𝐀𝐑𝐆 𝐎𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 🇦🇷 (@LEIREXARG) May 10, 2026

Unas palabras cuando menos significativas por varias razones. La primera de ellas porque ha sido inevitable que parte de ella se encuentre en España, donde sabía que tenía lugar el primer concierto de La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero. Y la segunda, porque Martínez ha incumplido una promesa que hizo hace unos meses: volver a hablar sobre el grupo al que perteneció y que le dio a conocer.

«Esta semana he tenido un plan de promo increíble. Lo gratificante que es poder conseguir una convocatoria de medios tan grande… eso implica que hay interés, que la gente quiere hablar conmigo (…). Quería poner de ejemplo un titular que he leído… algo así como ‘Amaia compuso las canciones y yo las voy a cantar porque me sale casi del mismísimo…’. A mí este titular me resulta cuando menos tendencioso y bastante poco respetuoso. Os garantizo que no contesté eso en ningún momento y no comprendo qué es lo que se pretende con titulares de ese tipo. Hoy aquí y ahora no voy a volver a contestar ni una sola pregunta que haga referencia a La Oreja de Van Gogh. Si no se va a ser capaz de respetar lo que yo haya dicho, no quiero dar pie a varias incógnitas tras su concierto en Argentina. ¿Sigue necesitando Leire el nombre de su ex banda? ¿Se le ha olvidado la promesa que hizo? ¿Ha sido una mención puntual debido al regreso de LODVG?