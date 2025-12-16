Vox propone en Torrevieja destinar el suelo municipal sobrante a viviendas de alquiler asequible

Frente a la situación que presenta el mercado de la vivienda, con alquileres por las nubes y carácter temporal de los contratos, que ahogan a familias trabajadoras y jóvenes y se alejan de las posibilidades de los colectivos vulnerables, el Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Torrevieja una iniciativa pionera para impulsar el proyecto municipal de vivienda con alquiler asequible. Se trata de utilizar los «retales» existentes en parcelas municipales, que no pueden destinarse a colegios u otras infraestructuras al carecer de las condiciones necesarias para equipamientos a gran escala, para impulsar en ellas viviendas modulares bioclimáticas.

Frente a la lentitud del Gobierno en materia de alquiler asequible, los ayuntamientos están tomando iniciativas dirigidas a ese mismo fin. Así, este 12 de noviembre, PP y Vox, que conforman el Grupo de Gobierno en el Ayuntamiento de Valencia aprobaron unos presupuestos municipales en los que 12,3 de cada 100 euros de las inversiones previstas en esas nuevas cuentas municipales se dedicarán al fomento de la construcción de vivienda protegida y de alquiler asequible para jóvenes y para mejorar la limpieza y contribuir a una mayor seguridad en los barrios.

Ahora, ha sido Vox en el Ayuntamiento de Torrevieja la formación que ha lanzado una iniciativa pionera, que está teniendo un tremendo eco en la comarca en que se ubica Torrevieja, la Vega Baja, en la provincia de Alicante. Al punto, que otros grupos municipales de Vox la han solicitado para aplicarla en los municipios donde están en los gobiernos locales. O incluirla entre sus propuestas a los plenos, allí donde son oposición, según ha podido confirmar OKDIARIO de las fuentes consultadas.

Se trata de generar un parque municipal de vivienda de alquiler asequible con diferentes tipologías, con el fin de atender las necesidades reales de los colectivos antes mencionados: familias trabajadoras, jóvenes y colectivos vulnerables. En concreto, estudios tipo loft, espacios de uno a cuatro dormitorios y superficies orientativas, desde los 50 metros cuadrados (m2), que sean de utilidad tanto para las viviendas unipersonales como para las familias antes citadas.

La propuesta incluye una estimación inicial de costes que los sitúa entre los 850 y los 1.000 euros por metro cuadrado. La iniciativa permitiría, según Vox, al Ayuntamiento de Torrevieja, gobernado por el PP, impulsar un modelo de vivienda pública en régimen de alquiler bajo los criterios de eficiencia energética y calidad constructiva. Y, con ello, conformar un parque municipal de vivienda con precios por debajo del umbral de mercado y titularidad exclusivamente municipal. Este último, para garantizar que se trate de vivienda habitual y que los precios permanezcan estables. Es decir, para evitar la especulación.

Además, Vox propone incorporar a este modelo un componente social: preservar un porcentaje de viviendas para personas con diversidad funcional. Así, como preservar, también, una parte, para cuidadores de grandes dependientes en situación de vulnerabilidad. Con ello, Vox entiende que el parque de vivienda municipal respondería a realidades familiares complejas que a día de hoy encuentran graves problemas en su intención de acceder a una vivienda adecuada.

Vox, además, ha trazado un itinerario para ejecutar su propuesta. Así, en primer lugar, solicita crear un inventario municipal de parcelas o solares «remanentes» con potencial residencial. Se trata, como se ha dicho, de suelo del Ayuntamiento que no puede ser utilizado para equipamientos como la construcción de colegios u otras infraestructuras. Es decir, de aprovechar el suelo residual de los municipios.

Considera, además, imprescindible la elaboración de un estudio técnico-jurídico-económico de viabilidad. Por tanto, que encuadre emplazamientos, número de unidades que podrían construirse en ese suelo, normativa aplicable, cuáles serían los criterios a la hora de adjudicarlas y el modelo de gestión.

Establecer la definición de un modelo de alquiler asequible que siga criterios que sean objetivos y transparentes. Y desarrollar el proyecto bajo el modelo de autofinanciación parcial. Es decir, una financiación a largo plazo que se amortice con los propios ingresos del alquiler, manteniendo siempre el control y la finalidad pública.

En cuanto al modelo de vivienda que plantea Vox se trata de estándares avanzados de construcción industrializada, con estructura metálica anticorrosión y entramado antisísmico, fachadas de alto rendimiento térmico y acústico, con paneles de protección frente a la humedad y proyección de corcho natural o ventanas de PVC con doble acristalamiento entre otras características.