Vox enmienda la Renta Valenciana de Inclusión para evitar que ‘okupas’ y agresores sexuales la cobren

Limitar la duración de la ayuda, evitar que delincuentes, okupas y agresores sexuales puedan beneficiarse de ella y reforzar la integración cultural a través, entre otras cuestiones, de la supresión del burka y del nicab o velo islámico conforman la parte más importante de las enmiendas presentadas por Vox en las Cortes Valencianas a la denominada Renta Valenciana de Inclusión.

La Renta Valenciana de Inclusión es una prestación económica destinada a personas en situación de exclusión, vulnerabilidad o riesgo social. Vox defiende que el objetivo de sus enmiendas es garantizar la eficacia de norma. Se trata, para Vox, de reafirmar el compromiso con una política social centrada en la familia, la seguridad y la responsabilidad individual frente al «modelo asistencialista promovido por los partidos de la izquierda».

Sus 14 enmiendas se han conocido en pleno periodo de reflexión acerca de la aceptación del candidato del PP para relevar a Carlos Mazón al frente de la Generalitat Valenciana. Pero, la fecha de las mismas es anterior. En concreto de este lunes. Es decir, de 24 horas antes de que se conociera el nombre del aspirante popular a presidir el Gobierno valenciano.

La responsable de Política Social y Empleo de Vox en las Cortes Valencianas, Míriam Turiel, ha explicado respecto a estas enmiendas que para Vox la mejor política social es la que permite a las personas «encontrar un empleo digno y salir adelante por sí mismas», para agregar una de las claves de las enmiendas presentadas por su formación política: «No queremos cronificar la dependencia de las ayudas públicas».

En síntesis, Vox propone una duración máxima de la Renta Valenciana de Inclusión de un periodo de seis años, prorrogables con carácter excepcional a otros tres más. Para recibir esa renta, los beneficiarios tendrían que seguir, en paralelo, un plan de inserción, al objeto de fomentar la formación, la búsqueda de empleo y la compatibilidad con el trabajo a través de incentivos. Es decir, que la renta de inclusión es una herramienta en tanto en cuanto se dota a sus usuarios de las otras para salir de la precariedad.

Vox quiere también con sus enmiendas evitar que condenados por agresiones sexuales, okupación, homicidios, lesiones, robos y delitos contra el patrimonio se conviertan en beneficiarios de las ayudas. El argumento de la formación para ello es sencillo y directo: «No puede ser que quien incumple la ley se beneficie de los recursos de todos los valencianos». Y, a la vez, con sus enmiendas amplía también el concepto de protección a las «víctimas de violencia intrafamiliar, incluyendo hombres, mujeres, niños, ancianos y personas homosexuales».

Por lo que hace referencia al capítulo de integración cultural y respeto a las costumbres el plan propuesto por Vox incluye la alfabetización, la inserción laboral y la integración cultural. Y a todo eso debe añadirse el compromiso de de respetar «las costumbres y valores de la sociedad española».

. Así, deben quedar excluidos de percibir ayudas públicas quienes denigren a la mujer y a la infancia. Una medida esta que se alinea según el Grupo de Vox en las Cortes Valencianas con la Proposición de Ley de Protección de la Dignidad de las Mujeres y la Seguridad Ciudadana en Espacios Públicos, presentada por Vox en el Congreso. Y que como ha publicado OKDIARIO, propone la prohibición del burka y del nicab.

Además, por lo que respecta a la integración cultural, Vox reclama un compromiso con la educación, que incluye la lucha contra el absentismo escolar. En ese sentido se dirigen dos de las enmiendas para garantizar que los beneficiarios de la Renta Valenciana de Inclusión lleven a sus hijos al colegio. Se considera que así combaten el absentismo. Para Vox una «lacra social» que limita las oportunidades de los menores.