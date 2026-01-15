El PSOE va al homenaje a Manuel Broseta, víctima de ETA, mientras sigue con Bildu de socio parlamentario

El PSPV-PSOE ha enviado este jueves a una nutrida representación, encabezada por la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, al homenaje efectuado en el 34 aniversario del asesinato a manos de la banda terrorista ETA del profesor Manuel Broseta, en Valencia. La presencia de los socialistas en el acto en honor a la víctima de ETA, Manuel Broseta, en Valencia, se ha producido mientras en Madrid el mismo Gobierno y el mismo partido, el PSOE, a los que representa Pilar Bernabé, mantienen a Bildu como socio parlamentario «preferente» en el Congreso. De hecho, el actual presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, no rechazó los votos de los seis diputados de Bildu para su investidura pese a haber perdido las elecciones. Bildu no ha condenado los crímenes de ETA ni ha pedido perdón por los asesinatos cometidos por la banda. Uno de ellos, el de este jueves homenajeado Manuel Broseta.

Manuel Broseta Pont, nacido en la localidad alicantina de Bañeres de Mariola el 13 de octubre 1932, fue asesinado a tiros por miembros del comando Ekaitz de ETA cuando se dirigía desde su departamento a impartir sus clases el 15 de enero de 1992. Este jueves, como cada 15 de enero desde hace 34 años, se celebra una ofrenda floral en su honor ante el monolito que marca el lugar donde fue asesinado, en la ciudad de Valencia. Según ha recordado Consuelo Ordóñez, también este jueves, en una publicación en redes sociales: «Jamás se ha condenado a los autores materiales, aún conociéndolos».

La presencia de políticos socialistas en este homenaje póstumo anual a la figura de lo que fue y representó Manuel Broseta no es nueva. Pero sí llama la atención por lo incomprensible que resulta que un partido que acepta a Bildu como compañero de viaje en el Congreso y se sirve de sus votos para sacar iniciativas en la Cámara Baja se sume a la vez al homenaje a una de las víctimas de los etarras.

Además, el PSOE de la ciudad de Valencia, el que lidera precisamente Pilar Bernabé, ha subido a sus redes sociales un mensaje en que afirma directamente que Manuel Broseta fue «asesinado por ETA por defender el diálogo, la convivencia y el servicio público. Su ejemplo, sus valores y su espíritu continúan vivos y nos continúan inspirando».

Se da la circunstancia de que en julio del pasado año 2025, tras el acto de homenaje en Valencia al concejal del PP de Ermua, Miguel Ángel Blanco, que fue secuestrado y asesinado por la banda terrorista ETA hace 28 años de dos tiros en la cabeza, las diputadas socialistas evitaron aplaudir al priorizar una parte del manifiesto de la Fundación Miguel Ángel Blanco, leída en el mismo, en la que se definía a EH Bildu como «brazo político» de ETA. Y se señalaba directamente al Gobierno de Pedro Sánchez: «Los testaferros de ETA tienen más poder político que nunca porque el Gobierno de España ha pactado con ellos para mantenerse en el poder».

Unos días más tarde, en las Cortes Valencianas, los socialistas calificaron de «indecencia» que se dijera que su partido «está apoyado por los mismos que mataban», a lo que la portavoz adjunta del PP en la Cámara, Laura Chuliá, respondió, entre otras cuestiones que: «Aunque pretendan ocultarlo, la realidad es que Sánchez se mantiene en el Gobierno gracias al apoyo de Bildu, que es el partido heredero de HB, brazo político de ETA».

Al acto de homenaje póstumo a la figura de Manuel Broseta de este jueves, han asistido también el presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, la presidenta de las Cortes Valencianas, Llanos Massó, y la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, entre otras autoridades.