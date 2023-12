El PSOE hace de portavoz de Bildu y blanquea que no condenen a ETA: «Sienten el dolor de las víctimas»

El secretario de Organización del PSOE en Navarra, Ramón Alzórriz, ha presentado el apoyo de su partido a la moción de censura que permitirá a Bildu hacerse con la Alcaldía de Pamplona recordando que él mismo llevó escolta debido a la actividad criminal de ETA.

En una comparecencia tras conocerse el pacto con la formación proetarra, Alzórriz ha presumido de que los socialistas «son imprescindibles para el nuevo tiempo» en Pamplona, gracias a su abrazo con el partido de Arnaldo Otegi.

El dirigente del PSOE no ha tenido reparo en jactarse del acuerdo con Bildu, al tiempo que explicaba haber llevado a su propia hija a la escuela «mirando los bajos del coche».

«No necesitamos que nadie nos diga quién es Bildu y su trayectoria en la historia de Navarra. Hemos sido víctimas de ETA. He tenido que llevar escolta, como muchos socialistas, he tenido que llevar a mi hija a la escuela mirando los bajos de mi coche. Y he sufrido la presión con la que convivíamos muchos políticos de aquellos años por defender la democracia y la palabra», ha detallado.

A continuación, ha tratado de justificar el apoyo de su partido a Bildu, una formación que no ha pedido perdón a las víctimas ni ha condenado los atentados de ETA.

«Hace más de 12 años que la democracia venció a ETA», ha celebrado Alzórriz, quien ha llegado a ejercer de portavoz de Bildu justificando que, en 2021, «trasladaron su pesar y dolor por el sufrimiento padecido por las víctimas y dijeron: Sentimos su dolor y desde ese sentimiento sincero afirmamos que el mismo nunca debió haberse producido». «Y que están comprometidos con el respeto, la consideración y la memoria de las víctimas de ETA, como así lo asumen también en el acuerdo firmado son el PSOE, y que la defensa de sus ideales debe realizarse exclusivamente por métodos democráticos», ha aplaudido.

El dirigente del PSOE hacía así referencia, palabra por palabra, a la declaración del propio líder de Bildu, Arnaldo Otegi, con motivo del décimo aniversario de la Conferencia de Aiete, en la que en ningún momento condenó la actividad criminal de ETA. Otegi se limitó entonces a asegurar que su formación compartía el «pesar y dolor por el sufrimiento padecido» por las víctimas.

Alzórriz ha valorado el acuerdo en Pamplona, aunque ha señalado que no es tal porque el PSOE «no formará parte del gobierno municipal ni ostentará concejalías delegadas».

«Queremos darle a Pamplona la oportunidad de vivir un tiempo nuevo», ha señalado, en alusión al pacto que permitirá que los proetarras dirijan la localidad.

Asimismo, Alzórriz ha asegurado que el acuerdo con Bildu «no ha sido pago de nada ni a nadie» y ha subrayado que «es radicalmente falso que esto sea consecuencia de la investidura de Pedro Sánchez». Bildu llevaba meses tentando al PSOE con la moción de censura. El partido facilitó la investidura de la socialista María Chivite en Navarra y, más tarde, del propio Sánchez.

Sí ha reconocido que en el acuerdo suscrito con Bildu, negociado en Navarra pero «en coordinación» con la Ejecutiva nacional, no se recoge la condena del terrorismo y ha señalado que «nosotros no hacemos ningún pacto encapuchado», porque todos sus acuerdos, ha dicho, son públicos.