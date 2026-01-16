El PP presenta en Alicante el plan de vivienda de Feijóo: menos burocracia e IVA reducido para jóvenes

Mientras el campo alicantino es un clamor contra la ocurrencia del Gobierno del socialista Pedro Sánchez de financiar trasvases en Marruecos, el PP ha escogido esa misma ciudad para presentar ante la Federación de Obra Pública (FOPA) el plan de vivienda que el pasado 9 de enero lanzó su líder, Alberto Núñez Feijóo, a nivel estatal. Se trata de 15 medidas que tienen por objeto eliminar el déficit de un millón de viviendas que padece España, incluyendo una drástica reducción de los plazos de construcción, de 10 a 4 años, menos burocracia y una reducción de la carga impositiva a los jóvenes, bajando el IVA del 10 al 4%. Pero, que, además, busca generar confianza con ley contra la okupación para desalojar a los delincuentes en 24 horas y proteger la propiedad privada y, de ese modo, apoyar a las familias vulnerables y dar seguridad a los propietarios y no a quienes delinquen.

Prueba de que el PP va muy en serio con este tema es que a la reunión mantenida con FOPA en la sede del PP de la provincia de Alicante, los populares han enviado a la secretaria general del Grupo parlamentario en el Congreso, la también alicantina Macarena Montesinos, los diputados Sandra Pascual, Julia Parra y Joaquín Melgarejo, y a la senadora Dolores Esteve. FOPA ha estado representada por su presidente, Javier Gisbert, y su junta directiva.

Los populares, además, han llegado a esa reunión con los deberes hechos. La Generalitat Valenciana, que preside el también Juan Francisco Pérez Llorca, tiene ya en marcha 4.500 de las 10.000 viviendas públicas a las que se comprometió a inicios de legislatura. Y la bajada de impuestos en todo lo relativo a vivienda desde el verano de 2023 ha sido la más importante de España.

Los temas abordados han seguido tres líneas. Una, las medidas que permitan el acceso de los jóvenes a la vivienda, que es uno de los mayores problemas que ese grupo de edad tiene actualmente y que Sánchez no ha resuelto. Otro, aumentar la seguridad jurídica de los propietarios. Y, la tercera, poder cubrir la oferta de vivienda necesaria en este territorio.

En este sentido, tal como ha publicado OKDIARIO este 12 de enero, las 15 medidas para cubrir el déficit en la construcción de inmuebles anunciadas ese mismo día por Alberto Núñez Feijóo y que este viernes han trasladado los diputados nacionales y la senadora Esteve a FOPA son: