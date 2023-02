El PP denuncia que la Sanidad de Ximo Puig tiene médicos sin MIR en centros de salud: «Es ilegal»

El portavoz de Sanidad del PP en las Cortes Valencianas, José Juan Zaplana, ha acusado desde la tribuna parlamentaria al consejero de Sanidad, Miguel Mínguez, de estar «contratando médicos sin formación MIR para hacer Atención Primaria». El examen MIR es la prueba exigida a los médicos españoles o extranjeros para acceder a una plaza de médico especialista en formación en el Sistema Nacional de Salud en España. José Juan Zaplana, que ha ahondado en la cuestión, no ha obtenido respuesta por parte del consejero: «En Alcoy, en el centro de salud de Cocentaina, tiene usted más de tres, conseller. Y eso, es ilegal. Y usted, lo está haciendo. Y no por vacaciones ni por momentos coyunturales».

La grave acusación de José Juan Zaplana quedó sin respuesta, más allá de una negativa con la cabeza del propio consejero mientras el portavoz popular no sólo ha insistido sino que además ha desvelado desde la tribuna parlamentaria uno de los lugares donde se produce esta situación: el departamento de Alcoy, según ha dicho.

Fuentes del Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana (CESM-CV) consultadas por OKDIARIO acerca de este mismo tema han corroborado lo dicho por José Juan Zaplana y han explicado que «se trata de una irregularidad», que se produce también, según las mismas fuentes, en otros centros de otros departamentos y en Puntos de Atención Continuada.

Según estas fuentes, el argumento utilizado para realizar esas contrataciones son las necesidades asistenciales. En cuanto al perfil del médico sin MIR contratado, sostienen que se trata de médicos extranjeros, fundamentalmente de países hispanoamericanos.

Sin formación MIR

El debate en las Cortes se produjo en la tarde de ayer. José Juan Zaplana sostuvo, en referencia a este mismo tema, en una primera intervención que: «No puede ser el número incipiente de licenciados, que usted tiene sin MIR: licenciados de Medicina sin MIR trabajando en la Atención Primaria. Eso es ilegal».

Y en ello insistió en la segunda alocución, la de contrarréplica, ya mucho más grave: «Usted está contratando médicos sin formación MIR para hacer Atención Primaria». A lo que el consejero respondió con ese movimiento de cabeza que en el lenguaje gestual significa no.

La réplica de José Juan Zaplana fue demoledora, porque no sólo continuó defendiendo que esas contrataciones existían, si no que habló de un departamento en concreto, donde según el diputado popular se está llevando a cabo: «No me diga que no con la cabeza, que le digo los departamentos. En Alcoy, en el centro de salud de Cocentaina, tiene usted más de tres, conseller. Y eso, es ilegal. Y usted, lo está haciendo. Y no por vacaciones ni por momentos coyunturales: la realidad».