Mónica Oltra, la ex vicepresidenta primera del Gobierno valenciano que dirige el socialista Ximo Puig, vive de una prestación de desempleo de poco más de 1.300 euros y quiere hacer un curso de soldadora, según ella misma ha revelado en la primera entrevista concedida desde que dimitiera de su cargo el pasado 21 de junio tras ser imputada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) por los presuntos de prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delito en el caso que investiga el Juzgado de Instrucción Número 15 de Valencia para esclarecer si cargos y/o personal de la Consejería que ella dirigía supuestamente ocultaron las denuncias de la menor abusada por el entonces marido de la propia Oltra: el conocido como Caso Oltra.

De vicepresidenta plenipotenciaria del Gobierno valenciano durante casi 7 años a engrosar las filas del desempleo. Mónica Oltra llevaba algunas semanas efectuando esporádicas apariciones públicas. En concreto, 2. Hasta que ayer realizó su re entrada televisiva en el ámbito de un canal estatal.

Una aparición que, además, con carácter previo, volvió a desatar los rumores en la Comunidad Valenciana sobre un eventual regreso a la vida política, pese a que Oltra continúa imputada a poco más de 5 meses de la fecha inicialmente marcada para las próximas elecciones locales y autonómicas.

Un perfil blando y casi de víctima después de que el pasado 21 de junio abandonara la política activa con una dimisión que incluyó todos sus cargos públicos y su escaño en las Cortes Valencianas. Desde entonces, se centro en su defensa. Y, hasta ahora. Cuando ha reaparecido en público.

El pasado 29 de noviembre, asistió a un acto organizado por Juventud por el Clima, Per la Horta (Por la Huerta) y Ca Revolta. en el que le acompañaron su sucesora en el Gobierno valenciano Aitana Mas, su ex jefe de gabinete Miquel Real y la actual directora general de Infancia y Adolescencia Rosa Molero. Se da la circunstancia de que tanto Miquel Real como Rosa Molero están imputados en el denominado caso Oltra, como la ex vicepresidenta.

Y, en poco más de 20 días y después de haber presentado también un libro a otro cargo público de Compromís, la coalición nacionalista de la que ella procede, la noche del domingo Oltra efectuó su re entrada. Lo hizo en prime time televisivo y en La Sexta. Concretamente en el programa Salvados. Y allí, respondió a las preguntas del presentador: Gonzo. «Lo más importante que se descubre en el parón -dijo Oltra- es que descubres otra dimensión del tiempo. Yo ahora veo a mis compañeros y compañeras y les digo ‘estáis acelerados’ y, en realidad, la que está desacelerada, soy yo».

Oltra, además, sostuvo que si tuviera que definir su estado de ánimo con una palabra sería: «Serena». Si bien, agregó que «luego, esa serenidad» tiene «sus picos y sus bajones. Depende de dónde coloque el pensamiento sí que estoy mejor o peor».

Oltra y la prestación por desempleo

Desveló Oltra que ahora vive «de la prestación por desempleo», que es «el que establece para todo el mundo: 1.300 €, porque tengo 2 hijos. Y esos son mis ingresos, mil trescientos veintialgo, creo que son».

También, dijo que en la casilla del formulario para tener derecho a esa prestación puso: «Lo que era: vicepresidenta, consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas, secretaria del Consell y portavoz del Consell, que parece la duquesa de Alba, ¿eh?…».

Dijo que quiere hacer un curso de soldadura con grupo electrógeno. Es más, afirmó que si le sale un trabajo como soldadora, después de ese curso ella, se ve «soldando. Me encantaría. Me fascinó ver a mi padre soldar».

Se da la circunstancia de que el pasado 29 de noviembre, OKDIARIO publicó que Mónica Oltra había sido sido admitida para formar parte del proceso selectivo para la constitución de una bolsa de trabajo de asesor jurídico en el Ayuntamiento de Torrent, en Valencia. Un ayuntamiento que cuenta cómo alcalde con el socialista Jesús Ros, cuyo equipo de Gobierno conforman el PSOE y Ciudadanos. La lista de admitidos la conforman 47 aspirantes. Entre ellos, la citada Oltra.