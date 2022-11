Mónica Oltra reaparece en un acto público en Valencia en el que la acompañaron otros 2 imputados

La ex vicepresidenta primera de la Generalitat Valenciana Mónica Oltra ha reaparecido hoy en un acto organizado por Juventud por el Clima, Per la Horta (Por la Huerta) y Ca Revolta. El acto versaba sobre desigualdades sociales y Oltra ha estado acompañada de la vicepresidenta primera del Gobierno valenciano Aitana Mas, el portavoz de Iniciativa Alberto Ibáñez y su ex efe de gabinete Miquel Real y la directora general de Infancia y Adolescencia Rosa Molero. Tanto Real como Molero están imputados en el denominado caso Oltra, al igual que la ex vicepresidenta.

Mónica Oltra dimitió como vicepresidenta primera y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana el pasado 21 de junio, pocos días después de resultar imputada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) por los presuntos delitos de prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delito en el caso que ahora investiga el Juzgado de Instrucción Número 15 de Valencia para esclarecer si cargos y/o personal de la consejería que ella dirigía supuestamente ocultaron los abusos de su entonces marido a una menor tutelada.

Hoy, también, se ha conocido, como ha publicado OKDIARIO que Oltra ha sido admitida para formar parte del proceso selectivo para la constitución de una bolsa de trabajo de asesor jurídico en el Ayuntamiento de Torrent, en Valencia. Se trata de un ayuntamiento que tiene como alcalde al socialista Jesús Ros. Y su equipo de gobierno lo conforman PSOE y Ciudadanos. La lista cuenta con un total de 47 aspirantes. Entre ellos, la citada Mónica Oltra.

La reaparición de Oltra ha sido saludada desde la red social twitter, entre otros, por la propia Aitana Mas, que en torno a las 20 horas, ha subido un tuit a su perfil en el que dice: «Cuando 10 hombres blancos ricos acumulan el capital para vivir 10 vidas, le están robando la vida a 990. Gracias Mónica Oltra». Una publicación que ilustra con una imagen de la propia Mónica Oltra en el citado acto. Y que cierra con un brazo y un corazón.

Mónica Oltra, no obstante, participará también este mismo jueves en la presentación de un libro de su compañero de Compromís y secretario autonómico de Empleo y director general de Labora, Enric Nomdedeu. Pero su presencia hoy en Ca Revolta ha vuelto a disparar los rumores sobre una posible vuelta a la política activa.

Hoy, según Europa Press, ha admitido sentirse «muy blandita». Además, ha dirigido unas palabras a Aitana Mas: «Es un honor contar contigo y tu equipo» de la Consejería «que siento como mío».