Ley del ‘sólo sí es sí’: Compromís victimiza a Montero y la compara con Oltra

La ley del sólo sí es sí ha llegado hoy a las Cortes Valencianas y ha generado una monumental bronca entre las bancadas del PP y el Gobierno de Ximo Puig, en la que ha entrado de lleno Compromís a través de la vicepresidenta primera Aitana Mas. Esta última, ha acusado al PP: «Sólo les importa perseguir a mujeres como Irene Montero o como Mónica Oltra para que se vayan». Pero no ha respondido a las 2 cuestiones lanzadas por la síndica adjunta del Grupo Popular Elena Bastidas a Ximo Puig, que ha delegado en Aitana Mas para la respuesta: «¿Comparte las declaraciones de sus socios que califican a los jueces como ‘fachas con toga’?, ¿piensa exigir a su vicepresidente que rectifique y deje de atacar a los jueces?».

Elena Bastidas es la diputada del PP que llevó ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo la iniciativa para que se investigara desde allí la situación de los centros de menores tutelados por la Generalitat Valenciana y muy especialmente el denominado caso Oltra.

Hoy, esta misma diputada ha lanzado 2 preguntas relacionadas con la ley del sólo sí es sí, muy claras, a Ximo Puig: ¿Comparte las declaraciones de sus socios que califican a los jueces como fachas con toga?, ¿piensa exigir a su vicepresidente -Héctor Illueca- que recifique y deje de atacar a los jueces?».

Pero Puig no ha respondido. Ha delegado en su vicepresidenta Aitana Mas, que tampoco ha contestado a las preguntas concretas, pero sí ha hecho un alegato en favor tanto de Irene Montero como de Mónica Oltra: «La realidad de lo que ustedes están haciendo aquí y en Madrid no es más que persecución, que es lo mismo que hicieron con Mónica Oltra». «Sólo les importa perseguir a mujeres como Irene Montero o cómo Mónica Oltra para que se vayan. Eso sí les importa», ha dicho también.

No había turno de contra réplica y, por tanto, Aitana Mas podía considerar que su alegato zanjaba la cuestión. Pero nada más lejos de realidad. Porque ha sido entonces, cuando tras una monumental bronca, ha intervenido Eva Ortiz, la presidenta del Grupo Popular, que ha aprovechado los primeros instantes de su intervención para zanjar, ahora sí, la cuestión con una breve pero intensa reprimenda a la vicepresidenta valenciana: «Mientras ustedes no pidan perdón a Mayte -la menor abusada por el ex marido de Mónica Oltra- por todo lo sucedido no tienen ninguna credibilidad ni ningún respeto», ha dicho señalando a Aitana Mas.