Mónica Oltra: el PP le pregunta si apoya a Montero porque el ‘sí es sí’ beneficia a su ex marido

Mónica Oltra vuelve a la palestra. En esta ocasión, a raíz de 2 cuestiones. Una, la noticia publicada hoy por OKDIARIO de que su ex marido y abusador de una menor puede quedar absuelto con la ley del sólo sí es sí de la ministra Irene Montero. Y otra, porque el PP entiende que la que fuera vicepresidenta del Gobierno valenciano que preside el socialista Ximo Puig respaldó a la ministra Irene Montero, impulsora de la citada ley, a través de su perfil de twitter. Por ello, hoy, el director de Campaña del PP valenciano Miguel Barrachina ha reclamado en sus declaraciones que Oltra «debe explicar si ese respaldo es sincero o tiene intereses particulares por la aplicación de la ley del sólo sí es sí, tal como está previsto en estos momentos».

Actualmente, Mónica Oltra está imputada en el caso que investiga el Juzgado de Instrucción Número 15 de Valencia para esclarecer si cargos y/o personal de la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas que ella dirigía supuestamente ocultaron los abusos del marido, entonces, de la propia Oltra a una menor tutelada. El caso arroja un balance de 16 imputados. Entre ellos, Oltra. En su caso, por los supuestos delitos de prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delito.

Miguel Barrachina ha explicado que Oltra está imputada «por no haber actuado de manera correcta en el caso de los abusos a una menor tutelada por ella misma y por el que su marido ha sido condenado». Y ha recordado también que hay que tener en cuenta que ese juicio se repitió «por los informes parapoliciales para desacreditar a la víctima y exculpar al culpable» y que «se hicieron desde la Consejería que dirigía Oltra».

Barrachina ha insistido además acerca de la noticia de hoy de OKDIARIO respecto a que precisamente la ley del sólo es sí es sí puede hacer que el ex marido de Oltra quede absuelto. La repetición del juicio al abusador en el plazo de 2 años -el primero fue en 2019 y el segundo en 2021- puede permitir que lo que ha calificado de «laxa norma» del sí es sí «se le aplique».

Barrachina, además, ha tildado de «vergüenza» el apoyo de Oltra a a la ministra Irene Montero porque «una vez más abandona y no defiende a las verdaderas perjudicadas, que son las víctimas». «La imputada Oltra -ha dicho el también diputado popular en las Cortes Valencianas- debería explicar si este público respaldo que ha hecho a la ministra Montero es sincero o tiene intereses particulares por la aplicación de la ley», en clara referencia a la sentencia que pesa sobre el ex marido de la ex vicepresidenta valenciana.