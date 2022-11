La Generalitat subvenciona al hermano de Ximo Puig pero no indemniza a la víctima del ‘caso Oltra’

La Generalitat Valenciana ha concedido en los últimos tiempos cuatro ayudas por un valor total de 154.000 euros por el fomento del valenciano a empresas relacionadas Francis Puig, que es hermano de Ximo Puig, el presidente del Gobierno valenciano. Francis Puig está actualmente imputado en el caso que investiga un juzgado de Valencia para esclarecer las supuestas irregularidades en la obtención de subvenciones de la Generalitat Valenciana y la de Cataluña.

Mientras tanto, la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas, que primero fue responsabilidad de Mónica Oltra y ahora lo es de Aitana Mas, ambas de Compromís, mantiene bloqueada la indemnización solicitada por la menor víctima de los abusos del ex marido de la ex vicepresidenta valenciana Mónica Oltra, que se eleva a un montante de 240.000 euros porque la condena del ex marido de Mónica Oltra no es firme.

Las últimas subvenciones concedidas a empresas relacionadas con Francis Puig, el hermano de Ximo Puig, proceden de la Dirección General de Política Lingüística de la Generalitat Valenciana para el fomento del valenciano. En concreto, Comunicacions dels Ports ha obtenido 57.825 euros en modalidad de prensa escrita. Otros 38.115 euros para radio. Y 26.454 euros para televisión. La empresa Mas Mut Produccions ha logrado una subvención de 31.520 euros.

Pero lo que llama la atención es que mientras que la Generalitat Valenciana no tiene reparo en conceder esas ayudas, sí mantiene bloqueado el pago de una indemnización a la menor abusada por quien era el marido de Mónica Oltra cuando se produjeron los hechos. Por tanto, a la víctima, en el caso de la menor.

En concreto, y según publicó OKDIARIO el pasado 22 de junio, la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas que ahora dirige Aitana Mas (Compromís) tenía paralizado el expediente, y en consecuencia la indemnización que reclamaba la menor víctima de los abusos. Esa reclamación ascendía a un montante de 240.000 euros, sin que hasta la fecha se hayan producido novedades al respecto, según han confirmado fuentes próximas a esa joven, Teresa.

La Consejería, según las fuentes consultadas próximas a Teresa T. M., adujo en su momento que la condena del ex marido de Mónica Oltra no era firme -está pendiente de un recurso de casación en el Tribunal Supremo-. Se trata de la acción administrativa menos conocida del caso, pero muy importante para una joven que ha pasado un auténtico calvario personal, primero, y económico hasta que ha encontrado trabajo como limpiadora, como ha adelantado OKDIARIO.

Recordemos que, con anterioridad, fue despedida del hospital público de Torrevieja en los días en que se produjo la reversión del centro de gestión privada a pública. Otro caso, por el que tanto Teresa como su novio tienen presentada en un Juzgado de Lo social de Elche una demanda de 25.000 euros por cada uno de ellos.

Lo habitual, según las fuentes consultadas, en un caso de petición de indemnización como el solicitado por la menor a la Consejería es que la Administración se avenga a una negociación y el asunto quede cerrado. Pero en este caso no ocurrió así. Y la joven sigue esperando.

Se da la circunstancia, según han confirmado a OKDIARIO fuentes próximas a Teresa, que en más de 2 años no ha recibido ayudas de la Generalitat Valenciana. Una situación que resulta cuanto menos paradójica en relación con otros casos y muy especialmente al que afecta al hermano del presidente valenciano Ximo Puig.