El caso de la menor abusada por el que fuera su marido y en el que está imputada por los presuntos delitos de prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delito no fue el detonante de su salida del Gobierno valenciano. Mónica Oltra ha señalado a los «señores fuentes», periodistas que según ella son afines al presidente de la Generalitat Valenciana el socialista Ximo Puig, quienes «se trabajaron bien» su salida del Ejecutivo. Una decisión que tomó porque, según dice «era más importante salvaguardar un gobierno» que corría el riesgo de que «el PSOE tuviera la tentación de gobernar en solitario», una posibilidad con la que, según ha dicho, el PSOE «fantaseaba».

El 21 de junio de este mismo año Mónica Oltra ofreció su última rueda de prensa como vicepresidenta primera y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas del Gobierno valenciano de Ximo Puig. Ese día, en Valencia, anunció su dimisión. Dijo entonces: «No voy a dar coartada al presidente para que saque las políticas del izquierdas del Gobierno del Botánico».

Si aquello fue una crítica a la cuota socialista, mayoritaria en el Ejecutivo valenciano, pasado más de medio año de aquel anuncio, Oltra sigue en sus trece. Ahora, además, acusa a los socialistas de dejarla caer y sostiene, por último, que si por no haber comunicado antes su decisión de dimitir a Ximo Puig que a los medios de comunicación «alguien piensa que no fui leal con el presidente está en su derecho».

Todo ello, lo ha revelado en la entrevista en La Sexta al programa Salvados, donde ha ofrecido las que a su juicio son claves de lo ocurrido entre los pocos días que separaron la fecha en que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) decidió imputarla y el 21 del mismo mes, cuando llevó a cabo aquella última rueda de prensa en la que dimitió.

Así, se ha erigido en salvadora de la continuidad del gobierno de coalición de Puig con Compromís y Podemos: «La presión de asumir el relato falso lo que hizo fue que el PSOE amenazara con sacarme del Gobierno. Y, eso, hubiera sido una bomba que hubiera roto el Gobierno de coalición, obviamente. Porque yo creo que el PSOE fantaseaba con la idea de gobernar a solas».

Un argumento que encaja con aquel: «No voy a dar coartada al presidente para que saque las políticas del izquierdas del Gobierno del Botánico», del 21 de junio pasado. «Decidí que era más importante salvaguardar un gobierno que corre el riesgo de que el PSOE tuviera la tentación de gobernar en solitario», ha explicado en esa misma línea.

«Puig no me amenazó, pero lo dejó ver»

Oltra también ha señalado directamente a Ximo Puig. Preguntada acerca de si el presidente del Gobierno valenciano le reclamó su dimisión, la que fuera durante 7 años vicepresidenta del citado Ximo Puig ha respondido con una crítica demoledora a Puig y a los periodistas: «¿Él?, no. Pero lo dejó ver. Aquella frase de ‘yo no estoy para fiestas’ decía muchas cosas ¿no?, y a buen entendedor pocas palabras bastan. Y, públicamente. Y lo que publicaban, digamos, los periodistas de la corte, que tú enseguida ves: los señores fuentes, que digo yo. ¿no?…, fuentes de Palau… Directamente, no me dijo, ni me amenazó, pero los señores fuentes se lo trabajaron bien esos días».

Pero es más, ha dejado claro que si hubiera informado a Ximo Puig de su intención de dimitir antes que a los medios, la noticia se hubiera filtrado: «Yo expliqué por qué no se lo había dicho: porque quería que todos los medios de comunicación fueran a la rueda de prensa en igualdad de condiciones. Y que nadie tuviera una filtración previa». «Estaba segura -ha dicho- de que si se lo hubiera dicho al presidente, hubiera habido medios privilegiados que hubieran tenido la filtración previa. Y yo eso no lo quería»

Oltra ha dejado claro también su alejamiento respecto a Ximo Puig en aquellos días y horas previos a su dimisión cuando se le ha comentado en la entrevista que ese argumento no habla muy bien de la confianza que ella tenía en el presidente de la Generalitat: «No. Simplemente, habla del conocimiento del terreno. Si alguien piensa que no fui leal con el presidente está en su derecho».