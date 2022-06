Mónica Oltra ha dimitido como vicepresidenta primera, consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas y portavoz del Gobierno valenciano tras ser imputada por los abusos del que fuera su marido a una menor tutelada. Asimismo, ha dejado su escaño en las Cortes Valencianas. Y en su despedida, no ha perdido oportunidad para atacar a Ximo Puig: «No voy a dar coartada al presidente para que saque las políticas del izquierdas del Gobierno del Botánico».

Tras su dimisión, la dirigente de Compromís ha acusado al presidente de la Comunidad Valenciana de no ponerse en contacto con ella para hablar sobre su salida. «A mí no me ha llamado», ha señalado a este respecto. Sí ha defendido que ha tomado la «mejor decisión» para la gente de su «país», haciendo alarde de su nacionalismo.

Mónica Oltra se ha mostrado enfadada por el modo en el que se ha producido su salida. De hecho, ha sostenido que sólo en una ocasión habló del tema de imputados y dimisiones con Ximo Puig. Y fue en 2019, con motivo de la constitución del segundo tripartito valenciano, tras las elecciones autonómicas de ese año: «Yo le dije ‘tú y yo somos los mismos. La situación es la misma. Vamos a renovar el Gobierno. Pero ya no es igual. Porque en el momento los nuestros te voten a ti como presidente en las Cortes Valencianas, a ti te damos la capacidad de cesarme’. Y él me respondió ‘¡Qué cosas dices!, ¿cómo voy a cesarte yo a ti?’. Es la única conversación sobre esto que hemos tenido el presidente y yo».

Durante su despedida, ha anunciado que, además de abandonar todos sus cargos, también deja el escaño en las Cortes Valencianas. «Yo no necesito estar aforada. Ni mucho menos», ha destacado. «Para mí, la verdad sólo tiene un camino. Si no soy digna de estar en el Gobierno, menos lo soy de estar en la Camara de representación popular», ha sentenciado.