Ofensiva del PP contra los ‘espías del valenciano’: pide cerrar la Oficina de Derechos Lingüísticos. Por tanto, que cese su actividad, que todas sus actuaciones se declaren nulas y que se elimine todo su registro de datos.

La decisión del Tribunal Supremo de suprimir 12 de los 16 artículos del decreto que regula la Oficina de Derechos Lingüísticos no sólo ha sido un varapalo de enormes proporciones para el gobierno valenciano de Puig y Oltra. Además, ha animado al Partido Popular a reclamar, de inmediato, el cierre de esa oficina, ya que ha quedado absolutamente vacía de contenido.

La Oficina de Derechos Lingüísticos es una iniciativa de Compromís, uno de los dos socios necesarios para el gobierno del socialista Puig, pero en la que estuvo de acuerdo también el Partido Socialista. De facto, creaba una estructura que permitía denunciar, incluso, a quienes no hablaran el valenciano en el ámbito profesional. Es decir, más o menos lo que busca ahora Plataforma per la Llengua pidiendo que se señale a los docentes que no hablan valenciano en la Universidad. El PP la llevó a los tribunales. Y ganó. El propio presidente del PP valenciano Carlos Mazón mostró su satisfacción por este hecho.

Y el PP no se fía. Por eso, pide que la oficina se cierre definitivamente. Y, para demostrar que es así, que la oficina de derechos lingüísticos es historia, reclama dos cosas más: una, que todas las actuaciones que ha llevado a cabo hasta la fecha se declaren nulas. Y por tanto no tengan consecuencias. Y, otra, que se destruyan todos sus datos. Que sean eliminados. Entienden que, una vez derogados 12 de los 16 artículos del decreto, no tiene sentido mantener esa oficina. Pero quieren que Puig y Oltra se pronuncien y digan que va a ser así. La política valenciana ha llegado a un punto en que no se fían.

Pero la ofensiva del PP va más allá. La secretaria general del PP valenciano y síndica popular en las Cortes Valencianas María José Catalá la ha ampliado hoy también al tema de la Financiación. Catalá solicitará mañana una entrevista con la ministra Montero: el objetivo es doble: conocer si el Gobierno de Sánchez tiene ya elaborado el esqueleto de lo que será la futura financiación autonómica y si existe una voluntad real de poner en marcha ese nuevo sistema, o no.