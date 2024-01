Mazón exige a Sánchez explicar en una conferencia de Comunidades su acuerdo con Junts en inmigración

La Generalitat Valenciana ha exigido al Gobierno de España la inmediata celebración de una conferencia sectorial de inmigración en la que el presidente del Gobierno de España el socialista Pedro Sánchez explique «con todo lujo de detalles de qué va la iniciativa que podría tomar cuerpo en las próximas fechas», según ha explicado el presidente del Gobierno valenciano Carlos Mazón. La iniciativa guarda referencia directa con la cesión de competencias del Estado en materia de inmigración como parte del acuerdo alcanzado por los socialistas con los independentistas de Junts para que estos últimos no le tumbaran dos decretos en el Congreso de los Diputados.

La exigencia de Mazón de la convocatoria de esa conferencia sectorial de inmigración se ha producido el mismo día, este viernes, en que el presidente valenciano ha anunciado la creación de una oficina autonómica para la relocalización de las empresas que no quieren volver a Cataluña y para ayudar las que desean salir de allí con destino a territorio valenciano.

Mazón, ha explicado que «como estamos aquí como Pedro y el Lobo, anunciando más destrozos de las políticas que tendrían que ser básicas, coordinadas, esenciales y constitucionales», de momento, «lo que vamos a hacer es ser serios con el asunto de la inmigración. Y no generar más alarma, que ya es suficientemente problemática esta cuestión».

Conferencia sectorial de Inmigración

Y ha anunciado a continuación que ha la vicepresidenta primera de su Gobierno y consejera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda Susana Camarero ha «exigido al Gobierno de España» una conferencia sectorial inmediata con todas las Comunidades, «que es donde se debaten estas cosas».

El objetivo de todo ello es que «se explique con todo lujo de detalles de qué va la iniciativa que podría tomar cuerpo en las próximas fechas». Y que se explique, también «de qué va esto de descoordinar la política de inmigración» o que «una sola Comunidad vaya a decidir las recepciones, las atenciones o los servicios, de una manera o de otra, que al colectivo inmigrante les vamos a prestar las demás».

Mazón ha adelantado que «la música suena muy mal». Pero que, no obstante, «vamos a esperar a la letra», para reflexionar a continuación que «con esto de la libertad de empresa o no, de las competencia en inmigración o no, el drama es que la legislatura está empezando, que tenemos años por delante en que se van a producir muchas votaciones en el Congreso de los Diputados».

El presidente valenciano se ha preguntado si «cada vez que se vaya a votar en el Congreso de los Diputados vamos a revertir o vamos a practicar la desigualdad más absoluta entre Comunidades con inmigración, con empresa o con Cercanías».

«Desmantelamiento» de la coordinación

Y se ha preguntado, también, si «cada vez que haya que votar algo en el Congreso de los Diputados durante los próximos años vamos a asistir a los anuncios del posible desmantelamiento de la más básica coordinación, de la más básica igualdad, de las más básica competitividad de nuestros servicios entre las Comunidades españolas».

Además, ha insistido en que «el drama es que esto acaba de empezar» y, por tanto, «yo he exigido también una convocatoria inmediata de la Conferencia de Presidentes». Porque, según ya refirió días atrás y este viernes ha reiterado: «El presidente del Gobierno tiene que dar la cara con esto, porque es una situación de zozobra, de inestabilidad. Y eso es lo último que necesita este país».

Para Mazón, «lo que necesita este país es que se construya España desde las Comunidades Autónomas, no que se destruyan las comunidades autónomas desde el Gobierno de España, que es exactamente lo contrario».

Mazón ha efectuado estas manifestaciones durante la inauguración del espacio demostrativo de tecnologías digitales para pymes y micropymes Industrial Lab 5.0, que han impulsado de forma conjunta la Federación de Empresarios del Metal de la Provincia de Alicante (FEMPA) y el Instituto Tecnológico Metalmecánico, Mueble, Madera, Embalaje y Afines (AIDIMME), financiado por la propia Generalitat Valenciana a través del Instituto Valenciano de la Competitividad Empresarial (IVACE).

En ese contexto, Mazón ha vuelto a insistir en la apuesta del Gobierno valenciano por crear un entorno centrado en la agilidad administrativa y las rebajas fiscales para impulsar el crecimiento de las empresas implantadas en la Comunidad Valenciana para el fomento del empleo, el progreso y la cohesión social.

También, ha destacado la labor de los empresarios y ha defendido, a su vez, una política de innovación en que la Administración impulse su desarrollo desde la «necesidad empresarial».

Después de este acto, Mazón se ha marchado a la EUIPO y ha sido allí donde ha anunciado la creación de la oficina de relocalización de empresas para dar soporte jurídico y burocrático a las empresas implantadas en la Comunidad Valenciana y que no quieren volver a Cataluña y para aquellas otras que desean abandonar esta última comunidad y buscan implantarse de cara al futuro, en su caso, en suelo valenciano.