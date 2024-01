Los inmigrantes ilegales acampados por el Gobierno en un cuartel de Madrid: «¡Viva Pedro Sánchez!»

El barrio de Carabanchel Alto, en Madrid, acoge desde hace unos meses a más de 1.200 inmigrantes ilegales que se encuentran acampados en el extremo noreste del Cuartel General de Arteaga. Se alojan en una amplia sección de la base militar fuertemente custodiada por un gran portón de metal y varias cámaras de vigilancia que apuntan a la calle Duquesa de Tamames.

La seguridad que ha implementado el Ministerio de Migraciones es tal que incluso se ha instalado una garita de seguridad dentro del recinto para visualizar quién entra y quién sale. OKDIARIO ha sido testigo de la libertad de la que disfrutan estos ilegales que se pasean a placer por las calles de Madrid. «¡Viva Pedro Sánchez!», gritan varios inmigrantes en agradecimiento al presidente del Gobierno por haberles alojado en España.

Son las 12 de la mañana y un grupo de jóvenes del Sáhara Occidental se acerca para hablar con este medio en una de las calles cercanas al cuartel. Cuentan que en el centro hay todo tipo de nacionalidades africanas y que la mayoría ha llegado en patera. Uno de ellos reconoce que llegó en una barcaza hasta Canarias y que allí le regularizaron inmediatamente dándole un NIE.

Los jóvenes, que van bien vestidos, tienen buenos móviles y aparentemente no parecen personas necesitadas, comentan que en el Cuartel de Carabanchel les tratan bien, pero que no entienden por qué hay tantos obstáculos para poder conseguir el asilo en España. Desconocen que actualmente las relaciones internacionales de España se inclinan hacia Marruecos y que la política de Pedro Sánchez en la zona consistió en ceder el Sáhara Occidental. Este dato les perturba. No entienden por qué España no apoya al Sáhara. Revelan que han sufrido mucho bajo la monarquía de Mohamed VI, incluso torturas. Uno de ellos se levanta la camiseta y muestra varias cicatrices producidas por la policía marroquí. «¡Viva España, fuera Marruecos, viva el Sáhara, viva el Polisario!», gritan.

Nos acercamos a la puerta del centro de acogida acompañados por los saharauis que van saludando por la calle a otros inmigrantes que también están acogidos en el cuartel de Madrid. Algunos son tímidos y se alejan de la cámara, aunque su acento desvela sus países de origen, la mayoría de Senegal y de otros lugares del África subsahariana.

La entrada del campamento de inmigrantes la custodian dos trabajadores del Ministerio de Migraciones que no quieren que grabemos el interior del recinto y que se niegan a responder a nuestras preguntas. «Borra ahora mismo ese vídeo», exigen a pesar de que la grabación se realiza en todo momento desde la calle. Ahora bien, pese a tener impedimentos para filmar adecuadamente el centro, se logra vislumbrar varios edificios rodeando un gran patio donde los inmigrantes juegan con un balón.

Quejas de los vecinos

La instalación del centro de acogida de inmigrantes ilegales en Madrid ha causado temor e incertidumbre entre los vecinos de Carabanchel que reconocen que no se encuentran seguros con más de 1.200 ilegales viviendo frente a sus casas. «Me parece mal porque hay españoles que ni siquiera tienen vivienda ni dinero para vivir y estas personas están aquí viviendo del Gobierno y de nuestros impuestos. Yo misma estoy cobrando un subsidio y tengo bastante menos dinero que ellos», dice una vecina.

Otro residente de Carabanchel reconoce que tiene miedo de que aumente la conflictividad y la delincuencia en la zona debido a la presencia de estos ilegales. «Siempre con la inmigración ilegal viene la delincuencia», afirma.

El Gobierno oculta información

Cabe decir que el Gobierno de Pedro Sánchez oculta al Ayuntamiento de Madrid la situación de estos inmigrantes ilegales que trasladó desde Canarias y que acampó en el Cuartel de Arteaga de Carabanchel. Según ha podido saber OKDIARIO, el consistorio madrileño solicitó el pasado mes de diciembre una reunión con la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, para conocer qué está ocurriendo con estas personas, pero no obtuvieron respuesta. «Entendemos que por cortesía institucional, aunque sea, deberían contestar», dicen fuentes municipales a este medio.

Las mismas han explicado que el 7 de noviembre tuvo lugar la última reunión con el Ministerio de Migraciones que dirige Elma Saiz Delgado. Desde entonces, indican, ha habido un silencio absoluto por parte de esta Administración. «Nos emplazamos a hacer un seguimiento de la situación y, como por su parte no han mantenido ninguna interlocución posterior, el pasado 21 de diciembre solicitamos una nueva reunión», han revelado.

Ahora bien, pese a haberse celebrado un encuentro en noviembre, desde el Gobierno municipal que dirige José Luis Martínez-Almeida denuncian que siguen sin aclararse cuestiones tan importantes como el criterio de reparto, el horizonte de cierre del cuartel o el número de personas que se derivarán a la capital de España.