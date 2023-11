Mazón se compromete ante 25.000 alicantinos a luchar contra la amnistía «con la ley en la mano»

El presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana Carlos Mazón ha manifestado este domingo ante más de 25.000 alicantinos que el PP luchará «en la calle, en las instituciones y hasta en los tribunales» contra la amnistía pactada por el presidente del Gobierno en funciones y candidato a la investidura el socialista Pedro Sánchez y el fugado líder de la formación independentista catalana Junts Carles Puigdemont. Y que lo hará «con la ley en la mano».

Mazón se ha manifestado así en la gran concentración convocada por el PP en la Plaza del Ayuntamiento de Alicante, que ha dejado cortas todas las previsiones y ha reunido a esas 25.000 personas mencionadas, que han abarrotado no sólo esa plaza, sino todas las calles adyacentes, incluida la Rambla, una de las grandes arterias de la ciudad, que ha quedado totalmente colapsada por multitud de personas con banderas españolas.

En Valencia, el PP ha reunido a 50.000 personas. Y, en Castelló, a 12.000. En total, más de 87.000 personas en una movilización sin precedentes en la Comunidad Valenciana para protestar contra la amnistía de Sánchez y Puigdemont.

En Alicante, antes del inicio de la concentración, la megafonía ha recuperado el que fue el himno en la calle de la Transición española: Libertad sin ira, a través de la megafonía.

En el acto de los populares han estado, entre otros, la diputada nacional Macarena Montesinos, el alcalde de Alicante Luis Barcala y el secretario general del PP valenciano Juan Francisco Pérez Llorca.

Pero también ha habido representación de Vox. Entre ellos, la portavoz en las Cortes Valencianas Ana Vega, envuelta durante todo el acto en una bandera española, el diputado nacional David García y la portavoz en el Consistorio alicantino Carmen Robledillo.

Ante una multitud que ha hecho ondear cientos de banderas españolas al viento y compuesta por jóvenes, en su mayoría, pero también familias enteras y personas mayores, Mazón ha anunciado que va a solicitar formalmente la convocatoria de la Conferencia de Presidentes de las comunidades autónomas.

También, ha dejado claro que el grito contra la amnistía que este domingo ha retumbado en calles y plazas de toda España es «un grito democrático, de determinación, que no es contra nadie. Es en favor del encuentro entre todos los españoles».

Y ha sostenido que este domingo: «Es sólo el principio de una gran determinación de la Comunidad Valenciana desde el respeto, la paz y la tranquilidad por defender nuestra tierra y España».

Valencia

En Valencia, el PP ha congregado a más de 50.000 personas, a quien la alcaldesa de la ciudad María Jose Catalá ha dicho que «la izquierda hace mal si cree que esto es un movimiento político. Esto, es un movimiento social, cívico y tranquilo que no tolera lo que está haciendo Sánchez con España».

Por su parte, el presidente del PP Provincia de Valencia Vicente Mompó ha apelado a la igualdad de los españoles y ha reiterado su compromiso «con todos los valencianos que está preocupados por el futuro».

Castellón

En Castellón, más de 12.000 personas han respondido a la convocatoria del PP. Y, ante ellas, la presidenta del PP de esa provincia Marta Barrachina ha manifestado que «Castellón se pone en pie contra la amnistía que defiende Sánchez. Y grita que España no se vende».

Por su parte, la alcaldesa de Castellón Begoña Carrasco ha reafirmado el mensaje de unidad y ha sostenido que «los castellonenses han dicho que en en su nombre no a la amnistía, que España no se vende. Han salido a la calla para defender a su país, la democracia, la libertad y decir en su nombre no a la amnistía».