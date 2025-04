Las llamadas de Pradas desmontan otro bulo de la izquierda: Mazón nunca estuvo incomunicado en la DANA

Las llamadas de la ex consellera de Emergencias Salomé Pradas este 29 de octubre, el día de la DANA, desmontan el bulo de la izquierda de que el presidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón estuvo incomunicado la tarde en que se produjo la riada. Muy al contrario, Carlos Mazón sí estuvo localizable. Y mantuvo distintas conversaciones que abarcan todo el espacio de una hora y 43 minutos sobre los que se pretende generar la duda.

No es la primera vez que se lanza el bulo sobre esta misma cuestión. Porque, primero, hablaron de que lo estuvo cinco horas. Y, en esta ocasión, el margen que estiman es mucho menor: entre las 18:30 y las 19:43 horas. Es decir, una hora y 13 minutos.

En aquella tarde del 29 de octubre, la primera llamada de Salomé Pradas, considerada como perdida según las fuentes consultadas, es de las 19:10 horas. Es decir, 40 minutos después de esas 18:30 horas. Y ello, porque en ese tiempo, Salomé Pradas no intentó contactar con el presidente de la Generalitat Valenciana.

En concreto, entre las 18:30 horas y las 19:10 Carlos Mazón efectuó otras tres llamadas hasta 19:43 horas que es cuando le devuelve la llamada. El margen horario entre las 19:10 y las 19:43 son exactamente 33 minutos.

Pero, en esos 33 minutos, tampoco Carlos Mazón estuvo incomunicado. En ese espacio de tiempo, el presidente de la Generalitat Valenciana efectuó otras dos llamadas. En concreto, al Secretario de Infraestructuras y al de Presidencia. El primero de ellos, el Secretario de Infraestructuras, estaba conectado al CECOPI y le explicó la situación.

Por tanto, Mazón no estuvo incomunicado ni cinco horas ni una hora y 43 minutos. Ni siquiera 33 minutos. Porque, en ellos, el presidente de la Generalitat Valenciana estaba realizando otras llamadas que, también, estaban relacionadas con la emergencia. Por tanto, el presidente no es que no estuviera incomunicado. Por el contrario, estuvo durante toda la tarde de aquel 29 de octubre comunicado y pendiente de la emergencia.