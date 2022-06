La jueza procesa a Eduardo Zaplana por el ‘caso Erial’

El Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia ha procesado al ex ministro de trabajo con el PP y ex presidente de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana por el conocido como caso Erial.

Así se desprende del auto de procesamiento, notificado hoy a las partes, al que ha tenido acceso Europa Press, por parte del Juzgado que investiga el supuesto cobro de más de 10 millones de euros en comisiones derivadas de concesiones de ITV y parques eólicos de la Comunidad Valenciana.

Junto a Zaplana se ha procesado a otros investigados como el considerado presunto testaferro del ex presidente, Joaquín Barceló; el también ex presidente de la Generalitat José Luis Olivas y Vicente y José Cotino, entre otros. Por otro lado, ha decretado sobreseimiento provisional de la causa para la hija de Zaplana y su mujer al no ver indicios de delito.