Un profesor del conservatorio es fulminado por no tener titulación en valenciano

El proceso acelerado de inmersión lingüística del Gobierno valenciano que preside el socialista Ximo Puig ha fulminado a un profesor de violín barroco del Conservatorio de Castellón, el músico madrileño Ángel Sampedro, porque carece de titulación de Nivel C1 en esa lengua. El nivel C1 acredita lo que se denomina un usuario experimentado del valenciano.

Este caso ha seguido un patrón similar al de Encarnación Grau, la profesora de trompa con más de 30 años de experiencia, que pese a presentar un currículum intachable en la docencia quedó también fuera del sistema público educativo valenciano, excluida por no tener la titulación que capacita para la docencia en valenciano, pese a que lo hablaba en casa, tal como publicó en su día OKDIARIO.

Raquel Tamarit es la consejera que en mayo relevó al dimitido Vicent Marzà, también de Compromís, al frente de la citada Consejería de Educación valenciana. Con anterioridad, había sido secretaria autonómica. Y cerró su ciclo como tal concediendo una subvención de 28.000 euros a Plataforma per la Llengua (Plataforma por la Lengua). Una entidad a la que se conoce como los espías del catalán porque incluso llegaron a crear una web para que los alumnos de la Universidad denunciaran a los profesores y compañeros que no hablaran en catalán. Y, además, plantearon también señalar con un distintivo rojo a los comercios valencianos en los que no se atendiera en catalán.

Se siente «menospreciado»

En declaraciones a OKDIARIO, Ángel Sampedro ha manifestado que se siente «menospreciado por la clase política y por las instituciones oficiales, porque en mi clase, en el tiempo que llevo aquí, he tenido alumnos tanto valencianos como de toda España y yo no he hecho diferencias».

«Sin embargo, -ha añadido- a mí me está menospreciando por no hablar su idioma y por no ser de aquí. Lo siento así, por la clase política y por las instituciones oficiales. En el Conservatorio, mis compañeros y el mismo director me están apoyando para que siga, pero para la clase dirigente no hablar valenciano o no serlo parece que es algo feo o malo. Es lo que siento».

Brillante trayectoria

Esta nueva víctima de la inmersión lingüística, ese procés acelerado que se vive en la Comunidad Valenciana es violinista y director de orquesta. Un músico de dilatada y brillante trayectoria, que imparte cursos y clases magistrales de violín, música de cámara y orquesta en diferentes conservatorios del mundo, ha trabajado con importantes orquestas de todo el planeta y cuenta tanto con discografía propia como con su grupo El Arte Músico.

Su caso se ha conocido porque sus propios alumnos se han dirigido a Hablamos Español, una asociación que defiende la libertad de elección lingüística para «estudiar comprar, trabajar, pensar o amar», como sostiene en su propia web y que preside la gallega Gloria Lago y que definió en su día la marginación que sufrió Encarnación Grau como «racismo lingüístico».

Esos mismos alumnos, según Ángel Sampedro: «Son lo realmente importante. Están sin ir a clase más de un mes y, en realidad son ellos los que han iniciado esta protesta. Yo lo tenía más o menos asumido. Pero son ellos los que han iniciado una protesta acerca de por qué un profesor que están muy bien con él, por qué lo han echado».