Gloria Lago, la presidenta de la asociación Hablamos Español, ha calificado de «racismo lingüístico» el despido de la primera mujer licenciada en trompa en la historia de España por carecer de la titulación de valenciano, según ha defendido tanto la afectada como la propia asociación. Las manifestaciones de Lago, recogidas en un vídeo de poco más de un minuto, son la respuesta a Joan Baldoví, el diputado de la coalición nacionalista Compromís en el Congreso que justificó el despido de la mencionada profesora afirmando que «hay que amar la tierra» en un vídeo que también ha publicado OKDIARIO.

Encarnación, de 62 años de edad, no sólo es la primera mujer que obtuvo en su día la licenciatura de trompa en la historia de España. Suma a ello el grado medio de viola y haber sido co fundadora del conservatorio de la localidad valenciana de Carcagente. Pero sus 35 años de docencia y el cariño de tantos cuantos alumnos han recibido sus enseñanzas no han sido suficientes para que esta valenciano parlante mantuviera su puesto de trabajo. Ni, tampoco, ocupar el número 1 en la relación de aspirantes a la única plaza libre de su especialidad en territorio valenciano.

El motivo: carece de titulación de valenciano, según sostiene ella misma y la asociación Hablamos Español, que la respalda y ha dirigido un escrito a la Consejería de Educación valenciana, que dirige Raquel Tamarit, también de Compromís, en el Gobierno valenciano que preside el socialista Ximo Puig. Ese escrito, según Hablamos Español, está aún sin respuesta.

El revuelo originado en toda España por lo ocurrido en Valencia, que ha llegado hasta los pasillos del Congreso de los Diputados, ha obligado a Baldoví a posicionarse en este caso. Joan Baldoví ha defendido el despido bajo 2 argumentos: uno, que aprender valenciano es muy fácil. Y 2, que ha que «amar la tierra».

Las manifestaciones de Baldoví han provocado más indignación en Hablamos Español, cuya presidenta Gloria Lago ha respondido al diputado de Compromís en otro vídeo: el que ilustra esta información.

En ese vídeo, de poco más de un minuto de duración, Gloria Lago se dirige directamente al diputado de Compromís: «Señor Baldoví, no tiene usted ni idea de lo que significa la co oficialidad lingüística. En todos los países en los que hay co oficialidad, se respeta la libertad de elección, los alumnos pueden elegir la lengua en la enseñanza y los ciudadanos tienen derecho a ser atendidos en las 2 lenguas».

Algo que según explica en el citado vídeo Gloria Lago «en la Comunidad Valenciana ocurre cada vez menos. De hecho, estamos viendo cómo en la provincia de Castellón, por ejemplo, hay muchos colegios donde ni siquiera ese 25% en español se respeta». Gloria Lago pregunta después a Joan Baldoví en el citado vídeo: «¿Quiénes son ustedes para decir qué hay que amar o con quién hay que identificarse?…, eso, ¿sabe cómo se llama?: se llama racismo lingüístico».

La presidenta de Hablamos Español explica que Encarnación, la afectada, «es una profesional que ha trabajado durante 35 años, que es muy admirada y querida por sus alumnos», de los que revela que «muchos la están llamando y dándole su apoyo» y que «al parecer, hasta junio, a ustedes les servía», por lo que se pregunta también: «¿Qué pasa, que de junio a ahora ya no sabe enseñar?», para afirmar: «No han tenido ustedes el detalle a una persona que falta poco para que se jubile de llamarla por teléfono y decirle: ‘Vamos a encontrar una solución para usted’».

Recuerda Lago, además, que la afectada «es valenciano hablante. Lo ha aprendido desde pequeña. Pero no tiene el titulito. Porque ustedes lo ponen cada vez más difícil. dentro de poco va a haber que ser filólogo para dar clase de Música, de Educación Física o de Matemáticas», concluye.