El consejero de Sanidad de Puig reconoce carecer del nivel de valenciano que equiparó a una tesis

Miguel Mínguez, el consejero de Sanidad del Gobierno del socialista Ximo Puig carece del nivel avanzado de valenciano. No tiene esa titulación, según ha reconocido él mismo hoy en el Pleno de las Cortes Valencianas. Y así, lo ha confesado a pregunta del portavoz de Sanidad de los populares en ese Parlamento José Juan Zaplana. La afirmación de Miguel Mínguez, que es originario de Teruel, resulta sorprendente, porque se trata del titular de la Consejería que primero intentó que los sindicatos aprobasen que el valenciano valiera el triple que una tesis doctoral en unas pruebas de consolidación de plaza en la Sanidad Pública valenciana. Y, más tarde, acordó equiparar el nivel C1 de valenciano, a una tesis doctoral cum laude para obtener la puntuación máxima en el capítulo de méritos.

Mínguez se ha expresado así después de que José Juan Zaplana le lanzase una batería de preguntas desde la tribuna de parlamentarios. La primera: «¿Usted cree en verdad que el requisito lingüístico que ha impuesto en Sanidad, en su baremo para consolidar plazas, va a hacer que vengan más sanitarios o que vengan menos?»

Pero además, le ha preguntado también: «¿Usted tiene la titulación que pide a esos sanitarios?, ¿tiene la titulación?, ¿usted es superior en valenciano?». Y antes de marcharse de la tribuna de oradores ha insistido a Mínguez mirándole a los ojos: «A lo mejor usted nunca habría sido jefe de servicio con esas condiciones. Porque usted el título no lo tiene».

«No tengo el avanzado»

Mínguez ha negado que él hubiera puesto como condición el valenciano «bajo ningún concepto». Y, también, se ha justificado: «El valenciano es un punto de reconocimiento de cara a la ciudadanía valenciana que, por cierto, habla muchísima valenciano, y de respeto a los pacientes que hablan valenciano. Pero no es un requisito excluyente: es un mérito». Un mensaje muy similar al que sostuvo en su día la vicepresidenta primera del Gobierno valenciano Aitana Mas, que no pertenece a la cuota socialista sino a Compromís.

«Yo no tengo el avanzado en valenciano y no fui jefe de servicio por oposición», ha reconocido a continuación Miguel Mínguez, «pero sí jefe clínico por oposición y otras carreras que tengo a nivel universitario. A mí, me han juzgado muchísimas veces. Y mi principal valor siempre ha sido la investigación, la docencia y la asistencia y, accesoriamente, el baremo del idioma», ha concluido.

Se da la circunstancia de que en los procesos de oposición para consolidar plaza en la Sanidad valenciana el valenciano no constituye un requisito accesorio, sino muy importante, aún como mérito. Porque en igualdad absoluta de condiciones concede esos puntos de más a quien ostenta la titulación en valenciano que a quien no la tiene.