La vicepresidenta de Puig valora más que un médico entienda valenciano a que tenga una tesis doctoral

Aitana Mas (Compromís) sucesora de Mónica Oltra al frente de la vicepresidencia primera de la Generalitat Valenciana, que preside el socialista Ximo Puig, y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas ha defendido hoy que no considera «que un médico sea peor por no tener una tesis doctoral» pero que «debe entender a todos los pacientes que van a una consulta» en referencia a que los facultativos deban saber valenciano.

Por si fuera poco, al creciente malestar de los médicos valencianos con el presidente de la Generalitat el socialista Ximo Puig, por los muchos conflictos abiertos se ha sumado ahora uno más: el que tiene como eje al valenciano. En un momento en que la Sanidad valenciana busca médicos hasta bajo las piedras, la Consejería de Sanidad valora más los conocimientos de valenciano que una tesis doctoral a la hora de consolidar plaza en la Sanidad Pública.

En concreto, el pasado día 9, OKDIARIO desveló que el conocimiento del valenciano es 3 veces más importante para consolidar el puesto en la Sanidad valenciana de Ximo Puig que contar en el currículum con una tesis doctoral, tal como se desprendía del baremo en el procedimiento excepcional de consolidación de plazas de Sanidad presentado por la Administración a los sindicatos en la Mesa Sectorial. En concreto, el grado de conocimiento del valenciano supone hasta el 15% de la puntuación, mientras que una tesis doctoral sólo concede un 5% de los puntos en formación.

Hoy, tras el Pleno del Gobierno valenciano, Aitana Mas ha sido preguntada acerca de esta cuestión, que no es menor. Entre otras cosas, porque el Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana (CESM-CV) advirtió el pasado verano en información también adelantada por OKDIARIO, que en caso de que el valenciano se convirtiera en obligatorio en la Sanidad valenciana, ellos irán a la huelga.

La vicepresidenta de Ximo Puig ha dicho al respecto que «no considero que un médico sea peor por no tener una tesis doctoral. Pero sí considero que un buen médico tendría que poder entender a todas las personas, usuarios o pacientes, que vayan a su consulta». Por tanto -ha dicho- «me parece importante que una persona que trabaja de cara al público, y me ha pasado a nivel familiar, que pueda entender, no digo hablar, a la persona que tiene enfrente, que está intentando trasmitirle qué le pasa para que le puedan ayudar».

Mas ha agregado que, para ella, «eso es importante» y que la valoración de esos conocimientos de valenciano responde a derechos que ya están reconocidos en este caso en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana». «Se valora como un mérito. Y no impide, en ningún momento, participar en el proceso selectivo», pero ha obviado que los puntos no son los mismos.