La síndica portavoz del Partido Popular en las Cortes Valencianas María José Catalá ha sido clara y directa en su respuesta a la vicepresidenta primera de la Generalitat Valenciana y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas Mónica Oltra en las Cortes Valencianas sobre los abusos a menores en centros tutelados por el Gobierno valenciano: «Usted miente, no es creíble y tiene una manifiesta falta de humildad. No peca de ingenua, peca de cínica».

María José Catalá ha iniciado su réplica a Oltra del modo más contundente. Pero toda su intervención, además, ha revelado un profundo estudio de investigación del caso. En este sentido, Catalá ha desvelado una llamativa circunstancia. Según ha dicho, la primera instrucción de Oltra sobre los abusos sexuales a menores tutelados por el Gobierno valenciano se aprueba justo después de que se conocieran los abusos del ex marido de la propia Oltra a una menor tutelada. Y, la segunda de esa instrucciones, tras la sentencia condenatoria al abusador de la menor. En consecuencia, al ex marido de Oltra. Por lo que todas las instrucciones emanadas de la consejería de Oltra, según ha dicho Catalá, han venido después de algún hito relacionado con los abusos de su ex marido a esa menor.

Oltra, por otra parte, había pasado buena parte de su intervención atacando a la Oposición. Principalmente, al Partido Popular. Lejos de arredrarse, Catalá ha salido decididamente al ataque para desmontar los argumentos de Oltra. Y le ha explicado las razones que la llevaban a decir que la consejera «miente»: «Usted no pecó de ingenua cuando llegó a la consejería pensando que no existían protocolos para comunicar a la Fiscalía cuándo había casos de abusos a menores: había dos instrucciones y una orden». Y las dos instrucciones, según ha explicado Catalá, Oltra las deroga en su segunda instrucción. En este sentido, Catalá ha afirmado que desde la Ley de Protección a la Infancia de 1996 ya existían esos protocolos y ha destacado que la primera instrucción que hace Oltra es una reiteración de una ley que estaba en vigor desde 1996 y que dice que «es delito cuando una persona conoce un delito y no lo comunica a Fiscalía».

La síndica popular también ha puesto en relieve otra cuestión importante y es que una vez revelados los 175 casos de abusos a menores por el informe del defensor del pueblo valenciano, desde Compromís se cambió hasta entres ocasiones la versión sobre este asunto. Primero, cuando dijeron que los menores habían sufrido los abusos fuera de los centros de residencia y, al ser así, no se puede diferenciar si los abusos se han producido dentro o fuera del centro. Luego, «desvían la atención diciendo que son sospechas» y, por último dicen que los abusos se produjeron antes de entrar en el sistema de protección, por lo que a juicio de Catalá «no son creíbles».

«¿Cuándo hay que creer a Oltra?», ha preguntado María José Catalá, «¿cuando se directora general le pasa los datos al defensor del pueblo valenciano?, ¿cuando crea menores tutelados de primera y segunda división?, ¿cuando nos dice que son sólo sospechas y no abusos?, ¿cuándo?, ¿cuando son víctimas?…»

Finalmente, Catalá ha afirmado que «Oltra no es la víctima» y le ha recomendado a la consejera que pida perdón «antes de que continúe la denuncia en la que pueden imputar a 4 personas por tapar el abuso a Teresa» y finalmente a reclamado a Oltra que «sea humilde y pida perdón y deje de decir que los demás mentimos, cuando la única que miente es usted».