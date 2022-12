‘Caso Azud’: El ex responsable de Finanzas del PSOE valenciano se acoge a su derecho a no declarar

El que fuera responsable de Finanzas del PSOE valenciano José María Cataluña se ha acogido hoy a su derecho a no declarar ante el Juzgado de Instrucción 13 de Valencia donde ha sido citado precisamente para prestar declaración en calidad de imputado en el denominado caso Azud, que investiga una supuesta trama de corrupción urbanística en Valencia en la que figuran en calidad también de imputadas más de 50 personas.

El caso Azud es uno de uno de los 3 casos actualmente bajo la lupa judicial más graves de la vida política valenciana junto al que afecta a Francis Puig, el hermano del presidente socialista de la Generalitat Valenciana Ximo Puig, y el denominado caso Oltra.

Tras Cataluña, estaba previsto que hoy, también, declarasen en el mismo juzgado que el ex responsable de finanzas del PSOE valenciano otras 6 personas más, entre las que se encuentra la mujer del que fuera delegado de Gobierno en Valencia el también socialista Rafael Rubio, así como una responsable de servicio del Ayuntamiento de Valencia. Por su parte, Cataluña, ha manifestado a la salida del juzgado: «Claro que estoy tranquilo, hombre. Eso faltaba», según ha recogido Europa Press.

En el caso Azud se investigan los posibles delitos de tráfico de influencias, prevaricación, cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales, asociación ilícita y organización criminal. La titular del citado Juzgado de Instrucción 13 de Valencia acordó el pasado abril el levantamiento de una parte del secreto de sumario del mismo.

Entre los imputados en relación con el citado caso Azud se encuentran el ex vice alcalde de Valencia Alfonso Grau, el abogado José María Corbín, el citado Rafael Rubio, el que fuera jefe de los servicios jurídicos de Divalterra José Luis Vera, la ex alcaldesa de Jijona Rosa Verdú y el empresario Jaime Febrer, en cuya defensa participa el ex síndico socialista en las Cortes Valencianas Manuel Mata.