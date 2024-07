Caos del Gobierno con la inmigración: la Comunidad Valenciana acoge a 481 menores con sólo 317 plazas

En vísperas de la conferencia sectorial de Inmigración, la situación del Ejecutivo de Pedro Sánchez con las Comunidades Autónomas en esta cuestión se agrava por momentos. Este martes, el presidente de la Generalitat Valenciana el popular Carlos Mazón ha revelado que en ese territorio ya se acoge a 481 menores no acompañados (menas) cuando las plazas disponibles son muchas menos: 317. Es decir, que hay 164 menores no acompañados más que plazas para acogerlos existen en la Comunidad Valenciana. Un claro ejemplo de saturación.

El caso valenciano se suma al de Canarias, donde ya son más de 5.000 los menores inmigrantes no acompañados. Mazón también ha denunciado que en esa conferencia sectorial «nos han dicho que nos van a trasladar un borrador de ley que no conocemos», cuando restan menos de 24 horas para la citada conferencia.

Mazón ha recordado que en la reunión inminente del Ministerio con las comunidades, de este miércoles «no hay reparto de inmigrantes», que es una cuestión «que sería interesante que todo el mundo recordara», según ha dejado caer en referencia indirecta al Ejecutivo de Pedro Sánchez. «Yo le agradecería al Gobierno que hablara con propiedad sobre qué está ocurriendo», porque este miércoles lo que hay es «un reparto de recursos económicos de un fondo de contingencia del año 2021».

Mazón denuncia que las CCAA no han tenido acceso al borrador de la ley

Pero, además, según él mismo ha revelado, «van a trasladar un borrador de ley, que en su caso aprobará el Congreso de los Diputados. Y, nosotros, como no nos la han mandado de antemano, no podemos saber y no podemos decir cuál es nuestra opinión sobre un borrador de ley que no conocemos». A este respecto, Mazón ha explicado que «estamos a 24 horas de que nos trasladen un borrador de ley que no conocemos», lo que impide a su Gobierno acudir a esa conferencia con propuestas o con enmiendas a esa ley.

Pero, lo que sí pueden hacer las Comunidades son preguntas. La primera, según ha explicado Mazón: «¿Cuál es la política migratoria del Gobierno?Porqué no la conocemos».

Y, en segundo lugar: «¿Qué opina el Gobierno de la extraordinaria solidaridad que la Comunidad Valenciana durante todo este tiempo accediendo a contratos de emergencia, a aumentos de crédito, a recepciones que no solo vienen por repartos del gobierno, sino que también vienen en pateras, vienen desde el mar? Porque otras comunidades no tienen mar. La nuestra sí».

Y, en tercer lugar, según ha explicado, le gustaría saber cuál es la opinión del Gobierno de Pedro Sánchez ante una comunidad «que tiene 317 plazas, pero tiene 481 menores dentro de esos centros». Y si piensa «que somos insolidarios en la Comunidad Valenciana después de que hasta incluso el Síndic de Greuges (el Defensor del Pueblo valenciano) está trasladándonos quejas por el colapso que tenemos en los centros».

En sentido contrario, Mazón se ha preguntado, también, «¿quién va a ser solidario con la Comunidad Valenciana? ¿Quién va a reconocer el esfuerzo ya hecho durante todo este tiempo?». Y se ha preguntado, además ¿por qué no se reconoce que se nos está infradotando permanentemente con todo lo que ha venido y no se nos dota ni de espacios ni de material?».

«Sin recursos y sin competencias»

El presidente valenciano ha manifestado que los territorios están «sin recursos y sin competencias», pero que «parece que somos los señalados aquí», porque: «Si tenemos a los jóvenes hacinados en los centros, somos insolidarios. Y si decimos que no nos caben más, somos también insolidarios».

El presidente valenciano ha lamentado también que «todo ahora dependa de que si las comunidades vamos a ser más o menos solidarias con todo el servicio que estamos prestando en estos momentos, por encima incluso de nuestras posibilidades tan por encima como 317 plazas, 481 ocupantes».

Y, finalmente, ha lanzado otra indirecta al Gobierno de Sánchez: «Yo espero que la medalla de la Solidaridad nos la den mañana». Para acabar reiterando las comunidades autónomas no conocen el texto de la ley de inmigración: «Cuando nos lo trasladen, lo traeremos y lo estudiaremos como gente responsable que somos».