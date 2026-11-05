Armas, animales mutilados y 15 detenidos en el desmantelamiento de un punto de venta de droga en Castellón

Agentes de la Guardia Civil han desmantelado en Benicarló, en Castellón, un importante punto de venta de drogas, que lideraba un clan familiar. La intervención del Instituto Armado es la que puede verse en el vídeo que ilustra esta información. La operación se ha saldado con 15 detenidos, a los que se investiga por delitos contra la salud pública y pertenencia a organización criminal. Los agentes han practicado seis registros domiciliarios y han intervenido sustancias estupefacientes, armas de fuego, dinero y bienes cuyo valor supera los 100.000 euros.

Pero, además, en dos de los inmuebles registrados se han hallado 180 gallos de pelea, de los que 48 están mutilados; aves fringílidas y más de 40 perros dedicados a la actividad cinegética. La mayoría de estos últimos sin chip identificativo, por lo que dos de los detenidos están siendo además investigados por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), por un presunto delito de maltrato animal. Estos hechos han dado lugar también a diversas propuestas de sanción por posibles infracciones administrativas.

La investigación efectuada en los últimos meses ha constatado, según la Guardia Civil, la actividad continuada del clan en la distribución de sustancias, principalmente cocaína y heroína, desde distintos inmuebles del casco histórico de Benicarló. Los puntos de venta, siempre según el Instituto Armado, estaban vinculados entre sí y eran gestionados por miembros de un mismo entorno familiar. También se han intervenido hachís, marihuana, cristal y otros derivados, así como material destinado a la preparación y distribución de las sustancias, como básculas de precisión y envoltorios.

Los agentes también han hallado seis escopetas, varias armas blancas y abundante munición, así como 100.000 euros en efectivo y efectos timbrados por un valor que supera los 1.500 euros. Además, han sido intervenidas joyas, relojes, teléfonos móviles y ocho vehículos. Efectos, estos últimos, que superaban los 100.000 euros.

En la operación han intervenido decenas de agentes de diferentes unidades y especialidades de la Guardia Civil. Y, entre ellas, Policía Judicial, equipos de investigación, Grupos de Reserva y Seguridad (GRS), Unidad de Reserva y Seguridad de la Comandancia (USECIC), Servicio Cinológico, equipos de investigación tecnológica, Seprona y patrullas de seguridad ciudadana, además de la unidad aérea.