Alexia Herranz es una joven transexual de 28 años. Acaba de hacer pública su intención de presidir el PP de Gandía. Admira a Ayuso, a Thatcher y a Eva Perón, pero no a la ministra Irene Montero «ha fallado a sus bases».

En un momento en que la política valenciana está plena efervescencia, Alexia Herranz, una joven transexual de 28 años, ha tomado la decisión de aspirar a presidir el Partido Popular de Gandía. Una decisión cocinada a fuego lento «no al tuntún». Alexia estudia Ciencias Políticas y Administración Pública. Se confiesa admiradora de mujeres tan diversas como Isabel Díaz Ayuso, Eva Perón o Margaret Thatcher. Y confiesa también sentirse identificada con Carlos Mazón «el primer presidente del PP en la Comunidad Valenciana que asistió a un acto LGTBI del partido y se puso la pulsera» y con Pablo Casado, pero no con la ministra de Igualdad Irene Montero, de quien considera que «ha fallado a sus bases. El matrimonio (en referencia a Montero y Pablo Iglesias) predicó una cosa y ha hecho la contraria» y, como ejemplos de ello, recuerda como Pablo Iglesias dijo que seguiría viviendo en Vallecas y luego se trasladaron a un casoplón o el reportaje de Montero, alejado, según entiende, del que dice ser su perfil político. Alexia afirma que su primera medida, si alcanza la presidencia del PP de Gandía, será la de condonar las deudas de las cuotas pendientes de los afiliados para que puedan respirar en un momento en que los efectos de la pandemia estrechan los bolsillos.

Pero más allá de todo ello, la de Alexia es una historia de valentía y convicciones. Con sólo 15 años, tomó la decisión de convertirse «en la mejor versión» de sí misma y, desde ese mismo momento comenzó su transición para ser una mujer «fuerte y luchadora», que trabaja para una sociedad «más fuerte y diversa». Presidió diversas organizaciones político-sociales. Y en 2017 se afilió al Partido Popular, justo cuando esta formación votó, en la Comunidad Valenciana, en contra la ley trans: «esa ley no estaba dirigida a erradicar la transfobia, sino a mantener chiringuitos», dice. También, formó parte de la dirección local de Nuevas Generaciones, la organización juvenil del Partido Popular pero no se sentía bien tratada y decidió marcharse y seguir como una afiliada de base.

Hace un par de años, entrevistó a la entonces presidenta regional del PP valenciano Isabel Bonig, pero en el medio para el que realizó esa entrevista le censuraron: «me decían que ellos no iban a blanquear al PP». Su decisión final para optar a presidir el PP de Gandía en unos comicios internos que se celebrarán el 22 de enero, la tomó tras leer a Esperanza Aguirre y ver, también, «con asombro la magnífica campaña de Isabel Díaz Ayuso». Fue entonces cuando su conciencia no le permitió «tomar otra decisión que no fuera la de presentarme como candidata». Tuvo oportunidades para echarse atrás y la insinuación de una integración en la otra lista que aspira a la presidencia local. Pero ha decidido seguir adelante. Si, finalmente, es elegida presidenta, se convertirá en la primera transexual en dirigir una organización, en este caso local, del Partido Popular.