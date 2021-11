En plena negociación de los Presupuestos, la presidenta de la Comunidad de Madrid asegura en esta entrevista con OKDIARIO que no tiene «diferencias insalvables» con Vox, aunque pide ser más «cuidadosos» con determinados debates en temas especialmente sensibles. Isabel Díaz Ayuso confirma que está dispuesta a mejorar algunos aspectos de las leyes LGTBI, pero reclama también que no se utilicen como «moneda de cambio». Además, exige más recursos a Pedro Sánchez para abordar la problemática de los menores extranjeros no acompañados (menas). «Es un sinsentido que estén ahora mismo deambulando por toda Europa, sin familia y sin integrarse», lamenta la dirigente madrileña.

Pregunta.- ¿Cómo es su relación con la señora Monasterio?

Respuesta.- Bueno, estamos ahora en trámite de negociación de los Presupuestos y buscando entendimiento. Hemos tardado porque no nos daban un papel en firme y ahora ya lo tenemos. Nos gustaría sacarlos pronto. Yo tengo 65 escaños y lo que necesito por parte de Vox ya no es que me apoyen, es que no voten con la izquierda otra vez, que no lo bloqueen. Pero soy consciente de que hay que entenderse, porque si las propuestas que nos traen son buenas ¿por qué no aplicarlas y buscar su aprobación? Es lo suyo.

P.- Además, económicamente no hay mucha diferencia entre ustedes…

R.- Ya, pero normalmente en estas cuestiones no se habla tanto de las partidas presupuestarias de las consejerías. Se está hablando de las leyes LGTBI, de los menores no acompañados… Y ahí no tenemos diferencias insalvables, pero quiero que dejemos al margen los debates tal y como se están produciendo. Porque parte de estas leyes existen porque hay familias que las piden. Otra cuestión es que la izquierda las haya llevado a los extremos. Entre los dos partidos podemos mejorarlas y buscar algo coherente. La inversión de la carga de prueba no lo es, que una persona sea señalada como culpable sin un juicio no tiene sentido. Estas leyes se pueden modificar y se han de modificar y me parece muy bien. Pero, tal y como se presentan en muchas ocasiones, empezamos a ofender a familias y así nos lo han trasladado. Hay que ser cuidadosos.

P.- ¿Van a retocar las leyes LGTBI?

R.- Sí, las vamos a mejorar. Pero lo que no vamos a hacer es estar todo el día utilizándolas como moneda de cambio. Uno gobierna para todo el mundo y cuando una familia homosexual te dice ‘estoy ofendido, no me gusta cómo lo estáis haciendo’ te das cuenta de que es mejor buscar el consenso, sentarnos, mejorarlas, pero no estar todo el rato echándole gasolina porque parece que es farándula. Y estamos hablando de leyes que para la inmensa mayoría no sirven para nada, porque no representan a mucha gente, pero que para muchas personas homosexuales son fundamentales.

P.- ¿Está a favor del matrimonio homosexual?

R.- Sí.

P.- Y, respecto a los menas, ¿qué le dice a Vox? Porque no son un gran problema, pero ya empieza a ser un problema…

R.- Soy consciente de que una persona no integrada en la sociedad es un problema para sí mismo y para los demás. Sea del origen que sea. Estamos hablando de muchos menores adolescentes, y en algunos casos ya no tan menores, que no están integrados y que la ley nos obliga a hacerlo. Yo no tengo competencias en materia de seguridad, luego estamos hablando de un debate maniqueo en Madrid. No puedo más que cumplir una ley que me dice ‘tienes que darles una oportunidad, les tienes que tutelar’. Puedo mirar para otro lado, pero dejarles deambular por las calles no es la solución. Mientras estén en Madrid yo les tengo que dar un tutelaje por ley. Otra cuestión distinta es pedirle al Gobierno más recursos, más refuerzos y, sobre todo, que alguien ponga fin a un sinsentido como este, y es que menores estén ahora mismo deambulando por toda Europa, sin familia y sin integrarse. Es algo que no tiene sentido.

P.- Y la Ley de maternidad, ¿En qué va a consistir?

R.- Queremos que las familias madrileñas tengan un apoyo a la hora de adentrarse en la maternidad. Tenemos unos problemas de ‘invierno demográfico’ tremendos y vamos a ser el Gobierno que más apuesta por la vida. Daremos ayudas de 500 euros mensuales, durante dos años y medio, a las mujeres de hasta 30 años que vivan en Madrid y tengan un hijo. Y la idea es que tengan más ayudas para la conciliación, que es la brecha que causa que muchas personas no se animen a tener más hijos. Serán ayudas directas, incentivos a través de las empresas, ayudas para la conciliación en escuelas infantiles o en colegios… Abordaremos desde todos los puntos de vista cómo hacer que una persona se anime, o por lo menos que nada le frene, a seguir ampliando su familia.