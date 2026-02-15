La AEMET alerta de «peligro máximo» en Castellón: rachas de viento de 140 km/h y es inminente

Rachas de viento de 140 km/h y la inminente alerta de peligro máximo de la AEMET se activa en Castellón. Deberemos estar muy pendientes de un cambio de ciclo que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que todo puede ser posible. Será el momento de prepararnos para lo peor, ante una serie de peculiaridades que pueden ser claves y que, quizás hasta ahora no sabíamos que podríamos empezar a tener en consideración. Es hora de saber un poco más qué es lo que puede pasar en estos días que hasta la fecha no sabíamos.

Se activa la alerta por peligro máximo de la AEMET en Castellón

Rachas de viento de 140 km/h

Tal y como figura en el blog de la AEMET: «Intervalos de nubes altas. Temperaturas mínimas en ligero descenso; máximas en ascenso en Castellón, y con cambios ligeros en el resto. Viento moderado a fuerte de componente oeste, con rachas muy fuertes que, en puntos de Castellón, podrían ser huracanadas, tendiendo a flojo a moderado, y volviendo a aumentar de intensidad al final de la jornada». Las alertas estarán activadas: «Rachas muy fuertes de componente oeste, que en puntos de Castellón podrían ser huracanadas en zonas expuestas».

La previsión del tiempo para el resto de España no es mucho mejor: «Un frente estacionario dejará cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones en el tercio norte peninsular, exceptuando en el extremo nordeste con intervalos nubosos sin esperar precipitaciones. Los mayores acumulados se darán en Galicia, mitad oriental del Cantábrico y cara norte del Pirineo, donde es probable que sean persistentes. También predominarán los cielos muy nubosos en el resto de la vertiente atlántica, con posibilidad de alguna precipitación ocasional en la meseta Norte o entornos de montaña del centro y norte, quedando únicamente el extremo sur peninsular y las regiones mediterráneas, incluyendo Baleares, con cielos poco nubosos o con intervalos de nubes altas. Nevará en Pirineos por encima de 1800/2000 metros bajando la cota a 1500 m. al final. Cielos despejados en Canarias. Bancos de niebla en Galicia y montañas de la vertiente atlántica, también posibles la meseta Sur, con brumas frontales en amplias zonas del extremo norte peninsular. Calima en Canarias con probables concentraciones significativas en especial en el sur de las islas. Las temperaturas máximas aumentarán en la mayor parte del país, notablemente en Canarias y exceptuando el Cantábrico oriental en descenso y el cuadrante suroeste con pocos cambios. Mínimas en aumento generalizado, notable en amplias zonas de interior de la mitad norte peninsular. Heladas débiles restringidas a cotas altas del Pirineo».