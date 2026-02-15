Hoy, 15 de febrero de 2026, la provincia de Zaragoza se presenta con intervalos nubosos y un ligero descenso de las temperaturas mínimas en el sistema Ibérico, mientras que las máximas experimentarán un ascenso. Se prevén heladas débiles en la misma zona y un viento moderado del oeste y noroeste, que irá disminuyendo a partir del mediodía. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo nublado con brisa suave y tregua al atardecer

El cielo se despereza lento en Zaragoza, donde la jornada se presenta con un suave manto de nubes que se irán disipando a medida que avance el día. La temperatura mínima de esta mañana ronda los 6 grados, pero a medida que el sol, que saldrá a las 07:59, se asome tímidamente, los termómetros alcanzarán los 16 grados. Aunque hay un ligero riesgo de chubascos por la tarde-noche, la mañana promete ser tranquila, con una brisa suave que soplará a unos 15 km/h.

Ya por la tarde, el cielo se tornará más despejado, ofreciendo un respiro a la humedad que, aunque no es excesiva, puede hacer que el ambiente se sienta algo cargado. La sensación térmica máxima alcanzará los 16 grados, lo que hará que la tarde sea agradable para disfrutar de las últimas horas de luz antes de que el sol se esconda a las 18:36. Así, la jornada se despide con un aire fresco y un ligero susurro del viento, invitando a los zaragozanos a disfrutar de un paseo al caer la noche.

Calatayud: ambiente cambiante con viento fuerte

Las primeras luces del día en Calatayud traen consigo un aire fresco y una sensación de inestabilidad que anticipa un tiempo cambiante. A medida que el sol asoma, el cielo se presenta parcialmente nublado, pero no tardará en transformarse, ya que se prevén ráfagas de viento que alcanzarán los 40 km/h, creando un ambiente agitado.

Por la mañana, las temperaturas se mantendrán en torno a los 3°C, pero a medida que avance la tarde, el termómetro apenas superará los 12°C. La humedad, que puede llegar hasta el 70%, sumará incomodidad a la sensación térmica, que podría descender hasta -1°C. Con el viento soplando fuerte y la posibilidad de lluvias, es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien antes de salir.

Tarazona: cielo variable y ambiente tranquilo

El tiempo se presenta estable a lo largo del día, con un cielo que alternará entre algunas nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 13 grados y aunque hay una leve posibilidad de lluvia por la tarde-noche, el viento será moderado, con ráfagas que no superarán los 45 km/h.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas, ya que el ambiente será tranquilo y propicio para salir a disfrutar de la ciudad. Aprovecha para respirar aire fresco y disfrutar de la jornada.

Principales avisos para hoy en Zaragoza según la AEMET