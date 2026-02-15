Roberto Brasero anuncia por fin la llegada del buen tiempo en estas zonas de España: «Vuelve el Sol»

Anuncia por fin la llegada del buen tiempo en estas zonas de España, parece que vuelve el sol y Roberto Brasero no tiene dudas de lo que nos está esperando. Es hora de apostar claramente en estos cambios en los que todo puede acabar siendo posible. Con la mirada puesta a una novedad destacada que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estas próximas jornadas que tenemos por delante y que puede ser esencial.

Vuelve el sol a estas zonas de España

Anuncia Roberto Brasero la llegada del buen tiempo

Tal y como nos explica desde su cabal de El Tiempo de Antena 3: «Para el domingo regresa el anticiclón. Eso significa que los cielos estarán mayoritariamente despejados desde primeras horas per eso también se traduce, dada las fechas de invierno en las que estamos, en una madrugada fría, con heladas en zonas del norte y del centro de la península. Las máximas sí volverán subir y el domingo por la tarde serán 6 y 8° más altas que el día anterior en zonas del norte y llegaremos a los 20º a orillas del Mediterráneo. Las lluvias quedarán acotadas a Galicia, con algunas nevadas en Pirineos a partir ya de unos 1600-1800m. Continuarán los vientos muy fuertes en el este peninsular y en Baleares, aunque irán perdiendo algo de intensidad con respecto a días previos».

Siguiendo con la misma previsión: «Oriana se aleja el domingo y detrás de momento no vemos ninguna otra borrasca más. La semana que viene empezará con una tendencia al alza de las temperaturas, sobre todo de las mínimas que subirán notablemente y desaparecerán las heladas y por la tarde se podrán superar los 25° en Murcia o Almería. Seguirán las lluvias en Galicia, cantábrico y Pirineo. con una cota de nieve muy alta. Y así hasta el jueves incluido, día en el que podrán extenderse las lluvias a más zonas, pero en principio sin la intensidad, abundancia y persistencia que hemos tenido en esta racha de lluvias, este río atmosférico que ha desembocado en España, este tren de borrascas que ahora se toma una parada. La próxima que llegue se llamará Pedro… pero esa de momento, no aparece aún en los mapas».

La AEMET confirma este cambio: «Un frente estacionario dejará cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones en el tercio norte peninsular, exceptuando en el extremo nordeste con intervalos nubosos sin esperar precipitaciones. Los mayores acumulados se darán en Galicia, mitad oriental del Cantábrico y cara norte del Pirineo, donde es probable que sean persistentes. También predominarán los cielos muy nubosos en el resto de la vertiente atlántica, con posibilidad de alguna precipitación ocasional en la meseta Norte o entornos de montaña del centro y norte, quedando únicamente el extremo sur peninsular y las regiones mediterráneas, incluyendo Baleares, con cielos poco nubosos o con intervalos de nubes altas. Nevará en Pirineos por encima de 1800/2000 metros bajando la cota a 1500 m. al final. Cielos despejados en Canarias.

Bancos de niebla en Galicia y montañas de la vertiente atlántica, también posibles la meseta Sur, con brumas frontales en amplias zonas del extremo norte peninsular. Calima en Canarias con probables concentraciones significativas en especial en el sur de las islas. Las temperaturas máximas aumentarán en la mayor parte del país, notablemente en Canarias y exceptuando el Cantábrico oriental en descenso y el cuadrante suroeste con pocos cambios. Mínimas en aumento generalizado, notable en amplias zonas de interior de la mitad norte peninsular. Heladas débiles restringidas a cotas altas del Pirineo».