Cielo cubierto en toda la provincia, con posibilidad de alguna precipitación débil y dispersa en la mitad norte al final del día. Las temperaturas mínimas se mantendrán estables, mientras que las máximas ascenderán notablemente en gran parte del interior. Viento flojo a moderado del suroeste. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: nubes y lluvia con viento fuerte

El cielo se despereza lento en Bilbao, donde la jornada de hoy se presenta marcada por la inminente llegada de la lluvia. A primera hora, la temperatura mínima ronda los 6 grados, mientras que el viento sopla suavemente del sur a unos 15 km/h, creando una sensación térmica que puede hacer que el ambiente se sienta un poco más fresco. A medida que avanza la mañana, el riesgo de chubascos aumenta y aunque el sol intentará asomarse tímidamente, la probabilidad de precipitaciones se intensificará hacia la tarde.

Ya por la tarde, la temperatura alcanzará un máximo de 16 grados, pero la humedad relativa, que puede llegar a ser bastante alta, hará que el ambiente se sienta pesado. Con el cielo cubierto y el viento soplando con ráfagas que podrían superar los 30 km/h, es probable que la lluvia se convierta en la protagonista de la tarde-noche. La puesta del sol, a las 18:42, será un recordatorio de que, a pesar de la tormenta, la luz siempre encuentra su camino.

Nubes grises y lluvias intensas en Baracaldo

Las nubes grises se ciernen sobre Baracaldo, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 9 grados y un cielo parcialmente cubierto, pero la calma es solo un espejismo. A medida que avanza el día, las lluvias se intensificarán, alcanzando una probabilidad del 100% por la tarde, acompañadas de un viento del sur que soplará a 15 km/h.

El contraste es notable: mientras la mañana se presenta con una sensación térmica más llevadera, la tarde traerá consigo un descenso brusco en las temperaturas, que no superarán los 16 grados. La humedad, que alcanzará el 80%, puede resultar agobiante. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que la tarde promete ser un verdadero desafío para los más desprevenidos.

Guecho: ambiente fresco y lluvioso hoy

El día amanece en Guecho con un ambiente fresco y húmedo, ya que la temperatura mínima se sitúa en 8°C y la sensación térmica puede descender hasta los 8°C. A medida que avanza la mañana, el cielo estará mayormente cubierto y la probabilidad de lluvia alcanzará el 50%, lo que sugiere que es posible que se presenten algunas precipitaciones antes del mediodía. La salida del sol a las 08:10 nos brinda unas 10 horas y 32 minutos de luz.

Sin embargo, la tarde promete ser más intensa, con una probabilidad de lluvia del 100% y temperaturas que alcanzarán un máximo de 16°C. El viento soplará del suroeste a una velocidad media de 10 km/h, aunque se prevén ráfagas de hasta 30 km/h, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más pesado. Con un 85% de humedad relativa, la jornada se presentará variable y húmeda, ideal para disfrutar de un buen café mientras se observa la lluvia.

Santurce: ambiente tranquilo con nubes dispersas

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 16 grados. La mañana comenzará fresca, con algunas nubes dispersas y aunque hay posibilidad de lluvia, será leve y no afectará significativamente las actividades. Por la tarde, el cielo se mantendrá algo nublado, pero sin cambios drásticos.

Un ambiente tranquilo invita a disfrutar del día, ideal para pasear por el vecindario o realizar actividades al aire libre. Aprovechar el tiempo para compartir con amigos o simplemente relajarse será una excelente opción.

Cielos nublados y lluvia intensa en Basauri

La mañana en Basauri se presenta con cielos nublados y una temperatura fresca que ronda los 8 grados. La sensación térmica puede bajar hasta los 6 grados, así que es recomendable abrigarse bien. A medida que avance el día, el tiempo empeorará notablemente, con una probabilidad de lluvia del 100% en la tarde-noche. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 16 grados, pero no olvides llevar un paraguas, ya que la lluvia será intensa y persistente.