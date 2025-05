Si te preocupas mucho por las cosas puedes tener un problema grave, según Álvaro Bilbao: «Es un rasgo…»

Preocuparse mucho por las cosas puede indicar un rasgo propio que puede derivar en un problema grave de salud. Todos conocemos a alguien que empieza a generar un pequeño drama por una cosa que se ha roto o se ha perdido. Otros en cambio se toman el problema con humor o incluso como una oportunidad para conseguir otro objeto similar al anterior. Las personas somos distintas, dependiendo de varios factores.

No es lo mismo, haberse esforzado mucho para tener la casa limpia, que llegar y encontrarse todo hecho. O ahorrar durante meses para tener un ordenador o un reloj nuevo que puede desaparecer en segundos. Ese orden de las cosas que depende, en parte, de su origen, puede indicar una personalidad muy distinta. Según un famoso psicólogo que comparte sus conocimientos en las redes sociales. Ha puesto un ejemplo, que seguro que nos hará reconocernos en ello. Lo más seguro es que dependiendo de varios factores, nos tomemos este ejemplo de una forma o de otra, pero en esencia, la manera en la que afrontamos algunos problemas, son síntoma de un problema más o menos grave.

Te preocupas por las cosas

Te has pasado toda la mañana limpiando la casa, siguiendo los consejos que recibes en redes sociales y sacrificando tu poco tiempo libre, para que todo esté en perfectas condiciones. De repente, llega el niño y en 10 segundos, pone la casa patas arriba.

Pero, no sólo eso, además, se ha cargado ese mantel nuevo que acabas de comprar y que combina con las cortinas y los cojines del sofá. Puede ser una situación muy común que acabe en drama. Esa forma de preocuparse por las cosas, según este psicólogo, no sólo no es correcta, sino que da lugar a un problema grave.

Lo normal, si seguimos a este experto, es no preocuparse por las cosas. Lo más importante son las personas y ellas, pueden ser más valiosas que todos los momentos de implosión que llegan a una casa cuando las cosas se tuercen o algo acaba roto o manchado.

No todo el mundo ve en este caos un problema, es más, hay personas que seguramente no le harán ni caso a la mancha, ni al desorden de las cosas o incluso, si el niño rompe de un balonazo la televisión, son cosas que se pueden sustituir.

Tienes un problema grave

Si estás preocupado por las cosas que se rompen o lo material, te afecta que le pase algo a ese objeto preciado que tanto te ha costado o simplemente tienes un problema que puede ser grave. Según este experto: «Tendemos a dar mucha importancia al orden y los objetos y a angustiarnos por cosas que realmente son irrelevantes».

En ese caso formamos parte del grupo de población con una salud mental frágil. Debemos tomarnos la vida con más calma, aprender a pintar, a tocar el piano o cantar una canción, algo que nos evite esos dramas por los objetos y las cosas que pueden sufrir.

A partir de ahora si tu hijo ha manchado el mantel nuevo, tómalo como una oportunidad para enseñarle que él es más importante que cualquier objeto. Puedes mostrarte cómo intentar reparar el error, que limpie él mismo en la lavadora el mantel o a mano, para que invierta algo de tiempo que se ha invertido en que esté la casa limpia.

Lo importante es darle la lección que todas las personas son más importantes que los objetos. Algo que quizás no sabía hasta que se lo has recordado o has dicho con ese ejemplo de la mancha que este experto ha querido recalcar en redes sociales.

Los expertos de Menteamente nos dan una serie de consejos para mejorar nuestra salud mental que debemos cumplir en la medida de lo posible.