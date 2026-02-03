Ocultación de Regulus por la Luna: cuándo ocurre y cómo observar el fenómeno paso a paso

Hay fenómenos astronómicos que suenan muy técnicos y luego, cuando los ves, te das cuenta de que son mucho más cercanos de lo que imaginabas. La ocultación de Regulus por la Luna es uno de ellos. No hace falta ser experto ni tener equipo complicado. Simplemente ocurre, miras al cielo y ves cómo una estrella brillante desaparece detrás de la Luna durante unos minutos. Y sí, impresiona. Si tienes muchas dudas acerca de estos fenómenos estelares y cómo observarlos, no te preocupes. Aquí te vamos a mostrar algunos consejos básicos para tu disfrute del cielo y lo que en él sucede..

La idea es sencilla

La ocultación de Regulus por la Luna es uno de esos eventos del cielo que, sin necesidad de telescopios enormes ni conocimientos avanzados, consigue dejarte con cara de gran asombro. No es algo extraño ni complicado, pero sí muy visual. Se dice que la Luna pasa por delante de Regulus, considerada esta la estrella más brillante de la constelación de Leo. A continuación y en minutos la hace desaparecer del cielo como si nunca hubiera estado ahí.

Una ocultación lunar no es un eclipse ni nada parecido. Aquí no hay sombras raras ni juegos de luz complejos. Es pura alineación: la Luna se cruza justo en la línea de visión entre nosotros y una estrella que está a años luz. Regulus es perfecta para este tipo de eventos porque brilla bastante y está muy cerca del camino que sigue la Luna en el cielo, así que cada cierto tiempo toca echar un vistazo al cielo.

La desaparición de la estrella

Lo más curioso del fenómeno es cómo desaparece la estrella. No se va apagando poco a poco. No parpadea. Simplemente, en un instante está y al siguiente no. Eso pasa porque, aunque Regulus es enorme en realidad, desde aquí se ve como un puntito. Cuando la Luna la cubre, el cambio es inmediato y muy limpio.

Eso sí, no todo el mundo puede ver la ocultación igual. Depende mucho de dónde estés. En algunas zonas la estrella se oculta por completo, mientras que en otras solo roza el borde lunar. También cambian las horas exactas del inicio y del final. Por eso es buena idea mirar antes una app o una web de astronomía que te diga si desde tu ciudad se verá y a qué hora tienes que estar atento.

Condiciones y equipo

En cuanto a las condiciones, no hace falta irse al campo ni a un observatorio. Regulus es brillante y la Luna también, así que desde una ciudad se puede ver sin problema, siempre que el cielo esté despejado. Lo único importante es tener una vista clara del cielo, sin edificios delante, sobre todo si la Luna está baja cuando ocurre el evento.

¿Equipo necesario? Ninguno, si no quieres. A simple vista se ve perfectamente. Ahora bien, unos prismáticos hacen que todo sea más cómodo y te ayudan a seguir el acercamiento con más detalle. Con telescopio también se disfruta mucho, sobre todo la reaparición de la estrella, que suele ser bastante espectacular si sale por el lado oscuro de la Luna.

Para no perderte nada, lo mejor es prepararte con tiempo. Localiza antes la constelación de Leo y asegúrate de identificar bien a Regulus. Empieza a observar unos quince minutos antes de la hora prevista. Cuando la Luna se acerque, fija la vista en el punto donde se tocarán. La desaparición dura literalmente un instante, así que conviene estar concentrado. Después, toca esperar unos minutos hasta que la estrella vuelva a aparecer, igual de rápido.

El cielo no es foto fija

Este tipo de fenómenos son geniales porque te recuerdan que el cielo no es una foto fija. Todo se mueve, todo cambia, y puedes verlo en directo sin filtros ni pantallas. Solo tú, la Luna y una estrella apagándose por unos minutos.

A modo de conclusión

Más allá del espectáculo, este tipo de eventos tienen algo especial. Te muestran que el cielo está vivo, en movimiento constante. No es una imagen lejana ni abstracta. Es algo que sucede justo encima de tu cabeza, en tiempo real. Y eso, por sencillo que sea, siempre deja huella.

