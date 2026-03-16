Minas de uranio en España: ubicación, explotación y regulación

El uranio no entra dentro de nuestra mente como minería en España. Y sin embargo, durante varias décadas tuvo un papel bastante relevante en el desarrollo energético del país. No fue una industria enorme. Tampoco se convirtió a España en un gran productor mundial. Pero sí existieron minas activas, instalaciones de procesamiento y un pequeño sector especializado que trabajó durante años alrededor de este mineral.

En la actualidad no hay minas que funcionen en España de uranio, y lo que necesitan las centrales nucleares españolas viene de fuera. Aun así, bajo el suelo siguen existiendo yacimientos conocidos que en su momento despertaron bastante interés. Conviene recordar algo. España no es un país especialmente rico en uranio si lo comparamos con gigantes mineros como Canadá, Australia o Kazajistán. Pero dentro de Europa occidental sí cuenta con depósitos relevantes.

Un poco de historia

En la década de los 50 comenzaron las investigaciones en España. Los estudios dieron resultados interesantes. No espectaculares, pero sí suficientes para plantear explotaciones mineras. Poco a poco empezaron a identificarse depósitos en varias zonas del oeste peninsular. Algunas tenían concentraciones de uranio lo bastante altas como para justificar su explotación.

A partir de los años sesenta se abrieron las primeras minas. Eran explotaciones relativamente pequeñas si se comparan con las grandes operaciones mineras del mundo, pero cumplieron su función durante décadas. El periodo más activo llegó entre los años setenta y noventa. Durante ese tiempo se extrajo uranio de varios yacimientos y se desarrolló cierta infraestructura industrial asociada. Luego las cosas cambiaron.

La última mina dejó de producir en el año 2000. Y desde entonces, silencio minero en este sector.

Principales zonas con uranio en España

En estos puntos es donde aparecen los depósitos más conocidos.

Salamanca: el corazón del uranio español

Si hubiera que señalar una provincia clave en la historia del uranio en España, esa sería Salamanca. Durante décadas fue el centro principal de esta actividad minera. No por casualidad: la geología de la zona reúne condiciones muy favorables para la formación de este tipo de depósitos. En varias áreas del territorio salmantino se localizan concentraciones de uranio relativamente accesibles. Algunas terminaron convirtiéndose en minas activas.

La mina de Saelices el Chico

Este pequeño pueblo cercano a Portugal tuvo durante años un gran sistema de extracción. Se excavaban grandes superficies del terreno para acceder directamente al mineral. Primero se retiraron capas de suelo y roca. Después se extraía el material que contenía uranio. Ese mineral no se utilizaba tal cual. Había que procesarlo.

Una vez extraído, se transportaba a una planta donde se realizaban varios tratamientos químicos. El objetivo era separar el uranio del resto de la roca. Al final del proceso se obtuvo un concentrado conocido como torta amarilla o concentrado de óxido de uranio (U3O8). Este material es la materia prima que luego se transforma en combustible nuclear.

Retortillo y Villavieja de Yeltes

También en Salamanca aparece otro de los yacimientos más conocidos: el situado entre Retortillo y Villavieja de Yeltes. Este depósito lleva décadas en el radar de geólogos y empresas mineras. De hecho, se considera uno de los yacimientos de uranio más relevantes de Europa occidental. Durante años permaneció simplemente como una reserva potencial. Hasta que volvió a cobrar protagonismo.

Cáceres: exploraciones ligadas al desarrollo nuclear

La provincia de Cáceres también tiene su lugar en esta historia. Durante las campañas de exploración del siglo XX se identificaron varios indicios de uranio en diferentes zonas de la región. Uno de los lugares más mencionados fue Valdecaballeros. Curiosamente, el interés por esta área estaba relacionado con un proyecto nuclear más amplio.

Badajoz y el suroeste peninsular de Extremadura

En la provincia de Badajoz se identifican varios puntos con presencia de este mineral. La mayoría estaban asociados a formaciones graníticas. Durante las décadas de los sesenta y setenta se realizaron trabajos de exploración bastante detallados. Los resultados fueron claros. Sí había uranio.

Minería a cielo abierto

En España, el sistema más utilizado ha sido la minería a cielo abierto. El procedimiento es relativamente directo. Se retira una gran cantidad de tierra y roca hasta llegar a la zona donde se encuentra el mineral. Las excavaciones suelen adoptar forma de grandes terrazas escalonadas. Esto permite trabajar con maquinaria pesada y transportar el material con relativa facilidad. Después viene el procesamiento.

La roca extraída se lleva a una planta donde se somete a diferentes tratamientos químicos. El objetivo es aislar el uranio del resto de los minerales presentes. Al final se obtiene el famoso concentrado de óxido de uranio. El sistema funciona. Pero tiene un impacto considerable sobre el paisaje, por eso la restauración del terreno es una parte obligatoria del proceso.

Minería subterránea

Cuando el uranio se encuentra a mayor profundidad, las cosas cambian. En esos casos se utilizan galerías subterráneas para acceder al depósito. Los mineros excavan túneles que llegan directamente hasta la zona mineralizada. El material se extrae y se transporta a la superficie para su procesamiento.

En España este método apenas se utiliza. La mayoría de los depósitos conocidos estaban relativamente cerca de la superficie. Lixiviación in situ Existe también un método más moderno conocido como lixiviación in situ. Aquí no se excava una mina tradicional.

La situación actual

El uranio que se utiliza en España procede del exterior. Principalmente de países como: Kazajistán Canadá Australia Namibia Reabrir minas en España no es sencillo. Los precios internacionales del uranio, los costos ambientales y la complejidad regulatoria hacen que muchos proyectos resulten poco atractivos desde el punto de vista económico.

Lecturas recomendadas

Viaje del uranio español en los años 60

La minería de uranio en España