Japón ha aprobado la comercialización del primer alimento modificado genéticamente mediante la tecnología de edición genética CRISPR-Cas9. Se trata de un tomate rojo siciliano (Sicilian Rouge High GABA) que es de 5 a 6 veces más rico en GABA, un neurotransmisor que ayuda a reducir el estrés y la presión arterial, entre otros beneficios. Este primer tomate editado por genoma en el mundo no se considera un organismo genéticamente modificado (OMG) en Japón.

El primer tomate CRISPR

Sanatech Seed Co. Ltd., una compañía de la Universidad de Tsukuba, junto con su socio de ventas Pioneer EcoScience Co, Ltd., ha desarrollado una nueva variedad de tomate utilizando la tecnología de edición del genoma CRISPR. Esta es una tecnología considerada revolucionaria por sus diversas aplicaciones, cuyos inventores recibieron el Premio Nobel de Química en 2020.

La compañía recibió una línea parental de la variedad de tomates “Sicilian Rouge” y creó la variedad F1 «Sicilian Rouge High GABA», más rico en GABA (ácido gamma-aminobutírico), un componente funcional que juega un papel central en la función cerebral y proporciona diversos beneficios para la salud.

Para las autoridades, este tomate no se considera un alimento modificado genéticamente, lo cual ha facilitado en gran medida su comercialización. Desde que se establecieron en Japón las pautas regulatorias para los alimentos desarrollados con tecnología de edición del genoma, los CRISPR no son regulados como “OGM” (Organismos Genéticamente Modificados).

Mientras tanto, otras start-ups japonesas están trabajando en otros alimentos modificados genéticamente. Un ejemplo de ello es un besugo que permitiría al cuerpo producir un 50% más de músculo.

Un tomate con 5 o 6 veces más GABA

La producción de este tomate reduce de forma considerable la producción de una enzima que degrada el aminoácido. El resultado es un tomate con cinco o seis veces más GABA.

Esta suplementación tendría diversos efectos beneficiosos para la salud, como reducir el estrés, la ansiedad y la presión arterial, lo cual es especialmente beneficioso para quienes sufren de hipertensión. El aminoácido GABA proporciona otros efectos, como un mayor desarrollo de la masa muscular y una mejor calidad de sueño.

Un éxito en ventas en Japón

En mayo de 2021 el tomate fue lanzado en plántulas, para ser sembrado por jardineros domésticos, con una abrumadora aceptación que impulsó las ventas comerciales en el mes de setiembre. A partir de esta fecha, se comenzarán a elaborar otros productos con el tomate Sicilian Rouge High GABA, como un puré de tomates envasado que será comercializado en breve en Japón.

Deja tus comentarios sobre este innovador desarrollo, así como tus opiniones sobre el Sicilian Rouge High GABA. Pincha en los botones sociales y envía esta noticia a tus amigos.