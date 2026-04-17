Italia desafía las leyes de la ingeniería: va a construir el puente colgante más largo del mundo con 3 km de longitud y una inversión de 16.000 millones de euros

Italia construirá el puente colgante más largo del mundo entre la isla de Sicilia y Calabria, concretamente en el estrecho de Messina. Este proyecto se ha vuelto a poner encima de la mesa después de muchos años parado y ahora se habla de una megainfraestructura de más de 3 kilómetros y 13.000 millones de inversión. Consulta en este artículo todo lo que debe saber sobre el puente más importante del mundo que unirá a Italia y Sicilia.

Un puente para unir Italia y Sicilia. Este es un tema que se discute desde hace cientos de años en el sur del país y el debate parece que va a llegar a su fin después de que el Gobierno italiano haya aprobado el proyecto definitivo para construir el puente colgante más largo del mundo sobre el temido estrecho de Messina, que unirá la isla de Sicilia con Calabria, ciudad que forma parte de la península. Está previsto que las obras comiencen después del verano de 2026 y la intención es que finalicen entre 2032 y 2033.

A partir de ahí, la península estará unida a través de un puente con Sicilia, una de las zonas con más pedigrí y con historia en el sur del país. Esta es la isla más grande de todo el Mediterráneo y que está situada justo en la punta de la bota del país italiano. Su capital es Palermo y en sus 25.833 km² conviven casi seis millones de italianos. Actualmente, la opción más fácil de llegar es a través de un ferry que sale del municipio de Villa San Giovanni, en Calabria, con dirección a Messina.

El puente colgante más largo de Italia

Dentro de menos de una década, los italianos y millones de turistas que visiten el país acortarán la ruta entre Calabria y la isla de Sicilia. Lo que ahora es un trayecto de sobre tres horas en ferry, en los próximos años pasará a ser de 15 minutos en carretera y 10 minutos en tren. Y es que este puente permitirá el tránsito simultáneo por el que pasarán 6.000 coches cada hora y 200 trenes por día. Para ello se invertirán 13.532 millones de euros y se espera que el proyecto movilice más de 23.000 millones en inversiones totales y genere alrededor de 120.000 puestos de trabajo durante su ejecución.

El Gobierno italiano ha descrito el puente como «infraestructura estratégica» y de «interés nacional» para finalizar las redes transeuropeas de transporte. Para ello se le dará una estructura única sobre el estrecho de Messina, que siempre se ha considerado como una zona de gran actividad sísmica, motivo por el que en muchas ocasiones se han enterrado los proyectos sobre este puente. Ahora, con los avances que proporciona la tecnología, parece que será posible.

Así que este será el puente colgante más largo del mundo con un espacio entre los dos pilares de 3.300 metros, en el que habrá tres carriles de carretera por sentido, dos carriles de servicio y dos vías ferroviarias. Para apuntalar esta megaconstrucción, se habilitarán dos torres de 399 metros de altura situadas en las costas de Calabria y Sicilia, unidas por cuatro cables de suspensión. La estructura sobre la que se apoya la calzada del puente tendrá 60,4 metros de ancho y una altura de 72 metros para permitir el paso de embarcaciones.

Desde el Gobierno italiano han dejado claro que es una «obra sin precedentes en el mundo» y un «proyecto de ingeniería fascinante», que acelerará el proceso económico del sur del país.