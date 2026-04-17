¿Por qué los científicos están hundiendo enormes bloques de hormigón en el mar? El motivo detrás de esta acción aparentemente imprudente

En Alemania están llevando las hidroeléctricas de bombeo convencionales al agua. Científicos alemanes están vertiendo bloques de hormigón al fondo del mar para crear las nuevas centrales hidroeléctricas de bombeo marinas, que aprovechan la presión del agua profunda para almacenar energía. Esto supone todo un avance en la forma de almacenar y guardar la energía renovable. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre esta nueva estrategia de almacenar la energía en bloques de hormigón que están en el fondo del mar.

Alemania ha dado un paso de gigante en lo que tiene que ver con las renovables con un sistema llevado a cabo por un grupo de científicos del Instituto Fraunhofer de Economía Energética y Tecnología de Sistemas Energéticos. Desde 2011 vienen desarrollando lo que se ha denominado sistema StEnSea (Energía Almacenada en el Mar), que se ha desarrollado para crear las nuevas centrales hidroeléctricas marinas que, según informan en la página web oficial del proyecto, «representan una innovadora alternativa para trasladar el consolidado concepto de sistemas de almacenamiento por bombeo a entornos de aguas profundas».

«Estos sistemas se utilizan en profundidades de entre 600 y 800 metros, aprovechando la presión del agua profunda para almacenar energía. A diferencia de las centrales hidroeléctricas de bombeo convencionales, el agua circundante actúa como depósito superior, eliminando la necesidad de complejas tuberías», informan desde el Fraunhofer IEE, donde informan de todos los avances de un proyecto que cuenta con numerosos premios y que ha sido descrito en varias publicaciones de prestigio. No es para menos, esto supone un avance en todo lo que tiene que ver con las renovables.

Los bloques de hormigón en el mar

El profesor Horst Schmidt-Böcking y el Dr. Gerhard Luther fueron los encargados de desarrollar la idea del StEnSea, que será un antes y un después en lo que tiene que ver con el almacenamiento de energía en Alemania en particular y Europa en general. Todo ello gracias a algo aparentemente tan sencillo como verter contenedores de hormigón al mar.

Este sistema consta de una esfera hueca de hormigón que hace su función como depósito de almacenamiento. Dentro de ella tiene integrada una unidad técnica que contiene una turbina de la bomba, una válvula controlable y los componentes para la medición, el control y la regulación (MCR).

«La unidad técnica puede extraerse de la esfera de hormigón instalada en el lecho marino, repararse o recibir mantenimiento en tierra y, posteriormente, reinsertarse. Una esfera vacía corresponde a una unidad de almacenamiento completamente cargada. Para descargar la unidad, se abre la válvula y el agua fluye hacia la esfera a través de la turbina de la bomba», explican.

De esta manera, el agua que entra en el bloque de hormigón accionará el generador mediante la turbina, que suministra electricidad a la red. «La carga se logra bombeando el agua fuera de la esfera contra la presión del agua circundante, utilizando la energía excedente», informan los padres de StEnSea. Para ello, estos bloques de hormigón, que tienen 9 metros de diámetro y pesan 400 toneladas, se ubicarán a una distancia de hasta 800 metros para que funcionen como baterías gigantes en el fondo del mar.

De primeras, este proyecto pasó unas pruebas con éxito en el lago Constanza y el siguiente paso es, durante este 2026, habilitar un prototipo a escala real impreso en 3D en las costas de California. Las mejores proyecciones indican que, cuando esté habilitado este sistema, se podrán llegar a almacenar 817.000 gigavatios-hora, lo suficiente para abastecer durante un año a 75 millones de hogares en toda Europa.