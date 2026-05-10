Última hora del barco con hantavirus, en directo: desembarco del MV Hondius en Canarias, contagiados y cuarentena de los pasajeros hoy
Sigue la última hora del brote de hantavirus en el crucero MV Hondius y su llegada a Canarias hoy, 10 de mayo de 2026
Así será el traslado a Madrid de los pasajeros del crucero con hantavirus
El crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus que ha dejado tres fallecidos y seis casos confirmados, ha llegado sobre las 6:30 horas de este domingo a aguas de Tenerife. La embarcación fondea ya en el puerto de Granadilla de Abona, donde desembarcarán todos los pasajeros y parte de la tripulación. Una vez concluyan las operaciones sanitarias y logísticas, el barco continuará su ruta con destino a Países Bajos.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha ordenado la acogida del crucero por motivos de seguridad y asistencia médica, pese a la oposición inicial del presidente de Canarias, Fernando Clavijo. Horas antes de la llegada del barco, Clavijo había advertido de que no permitiría el desembarco de los pasajeros si no se garantizaba su salida de la isla a lo largo del mismo domingo.
Los protocolos de control y seguimiento sanitario continúan activos para evaluar el estado de pasajeros y tripulantes tras el desembarco en Canarias. La llegada del crucero ha obligado a activar un operativo especial en Tenerife para coordinar el traslado, atención médica y control epidemiológico de las personas afectadas o en observación.
Feijóo lleva el hantavirus a la recta final de campaña andaluza
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, utilizará la crisis del hantavirus en la recta final de la campaña andaluza para contraponer la «mala gestión» del Gobierno de Pedro Sánchez con la «buena gestión» que, a su juicio, puede exhibir el presidente de la Junta y candidato a la reelección, Juanma Moreno, según han indicado a Europa Press fuentes populares.
«Si en este momento hubiera un problema sanitario en España, ¿a quién van a querer los españoles al frente? ¿A Mónica García o a Juanma Moreno?», se preguntan desde el equipo de Feijóo. A su entender, «cuando vienen mal dadas, la gente quiere experiencia de gestión» y ahí el PP puede presumir de «la solidez» de su candidato. «En la gestión crecemos», subrayan las mismas fuentes.
El Gobierno ninguneó la petición de Clavijo de que el Hondius no esté fondeado más de 24 horas
La ministra de Sanidad ha desvelado una novedad importante respecto al operativo de desembarco del Hondius que aclara el motivo del enfado del presidente canario, Fernando Clavijo. Mónica García ha revelado que el último vuelo con repatriados partirá mañana por la tarde hacia Australia. Eso significa que el Hondius está fondeado en Tenerife más de las 24 horas que había reclamado Clavijo.
«No vamos a ser cómplices de algo que pone en peligro a los tinerfeños y los canarios», afirmó Clavijo.
El motivo del enfado de Clavijo: el último vuelo saldrá mañana por la tarde y el Hondius estará más de 24 horas fondeado
La ministra Mónica García ha afirmado que el último vuelo con pasajeros del Hondius saldrá a Australia mañana por la tarde, precisamente a lo que se oponía el presidente canario, Fernando Clavijo.
Clavijo, tildó poco antes de la medianoche de «desprecio» a las autoridades canarias la decisión del Gobierno central de permitir que el buque prolongue su estancia en aguas del Puerto de Granadilla, de manera que siga fondeado previsiblemente hasta al menos el lunes a pesar de que la salida del pasaje y parte de la tripulación se pueda hacer el domingo.
Tras esas palabras de Clavijo, llegó la resolución de la Dirección General de Marina Mercante imponiendo la entrada del buque en el puerto, que es de titularidad estatal. En el texto de la misma se abre también la puerta a que finalmente el barco pueda atracar y no solo ser atendido en fondeo.
Marina Mercante decidió de madrugada «imponer» la operación en Granadilla, que podría incluir atraque o remolque
La Marina Mercante decidió anoche «imponer» la operación en el puerto de Granadilla de Abona, en Tenerife, que podría incluir no solo el fondeo, sino el atraque o incluso el remolque del buque MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, según consta en una resolución firmada este domingo por la directora general de la Marina Mercante, Ana Núñez Velasco.
La resolución asegura textualmente que ha decidido «imponer la acogida del buque MV Hondius en el puerto de Granadilla, Tenerife, ya sea mediante fondeo o mediante atraque, como se decida por las autoridades responsables del operativo sanitario que se aplicará a las personas que se encuentran en el buque».
Los servicios sanitarios de inspección abordan el Hondius
Los servicios de Sanidad Exterior han abordado el crucero MV Hondius para evaluar la situación sanitaria tras la detección de un brote de hantavirus Andes a bordo.
Varios aviones esperan ya en el aeropuerto de Tenerife para repatriar a pasajeros del Hondius
El reparto de pasajeros y nacionalidades que partirán en otros vuelos de cada país son los siguientes:
Países Bajos: 6. Pasarán una cuarentena supervisada.
Alemania: 6. Irán a centros especializados.
Francia: 5. Pasarán un protocolo estricto.
Bélgica: 2. Se seguirá la evolución de su riesgo.
Irlanda: 2.
Estados Unidos: 17. Volarán a la base de Nebraska.
Reino Unido. 22. Ingresarán en hospitales.
RescUE: programa de la UE para desplazar a países de origen que no hayan mandado avión.
Quedarán 39 pasajeros por embarcar en aviones, 38 filipinos y un argentino.
Clavijo intentó impedir el fondeo del Hondius al ver que peligraba la sanidad de Canarias
A pocas horas de la llegada del buque al Puerto de Granadilla, el Gobierno cambió de criterio y ahora ya no prevé que la embarcación abandone las aguas de Tenerife rumbo a Países Bajos según salgan del buque y los pasajeros y parte de la tripulación.
Por el motivo, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, calificó lo ocurrido como un «desdén un desprecio» a las instituciones canarias.
«No vamos a autorizar el fondeo de un barco que nuestros técnicos nos dicen que es potencialmente peligroso», ha insistido, visiblemente contrariado, Clavijo.
«No es lo que acordamos con el Gobierno de España», ha dicho Clavijo al filo de la medianoche, que dijo que su posición es compartida por la presidenta del Cabildo de Tenerife y el alcalde de Granadilla. Los tres, detalló Clavijo, se reunieron con los ministros desplazados a Tenerife y trasladaron esa posición.
Última hora del domingo 10 de mayo
Buenos días y bienvenidos a un nuevo día de cobertura en directo del brote de hantavirus en el crucero MV Hondius. El barco ha llegado esta madrugada del domingo 10 de mayo al puerto de Granadilla de Abona (Tenerife), donde ha fondeado frente a la costa.
TVE moviliza a sus ‘expertos’ habituales para blanquear la imagen del Gobierno con el hantavirus: «Una respuesta muy eficiente»
El canal 24 Horas de TVE ha desplegado durante las últimas horas un nutrido desfile de expertos que han coincidido en elogiar la gestión del Gobierno con el crucero del hantavirus, calificándola de «muy eficiente» y «bien coordinada», en abierto contraste con las duras críticas del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, quien ha denunciado públicamente el «desdén y el desprecio» del Ejecutivo hacia las instituciones canarias. «La noticia magnífica es que ninguno de los pasajeros del Hondius presenta síntomas de hantavirus», ha llegado a decir el presentador.