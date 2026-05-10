El Gobierno tuvo que pedir más plazo para el voto exterior del 17M por «un retraso en la fabricación de papeletas»

La Oficina del Censo Electoral tuvo que solicitar a la Junta Electoral una ampliación del plazo para el envío de la documentación del voto exterior para las elecciones en Andalucía del próximo 17 de mayo. El motivo: el retraso en la fabricación de las papeletas. La Junta Electoral amplió el plazo «con carácter urgente».

«Vistas las circunstancias excepcionales señaladas en el informe de la Oficina del Censo Electoral y la imposibilidad material de cumplir el plazo establecido del depósito de la documentación del voto CERA en Correos debido a los retrasos habidos en la fabricación y entrega de las papeletas, acceder a lo solicitado y, en consecuencia, ampliar el plazo del segundo envío de la documentación para el voto de los electores residentes ausentes en el extranjero (CERA) hasta el día 28 de abril de 2026», se recoge en el acta de la Junta Electoral. El organismo reclamó igualmente a las delegaciones provinciales de la Oficina del Censo Electoral «actuar con la máxima celeridad para efectuar los envíos desde el momento en que la documentación electoral se encuentre a su disposición».

Los votantes en el exterior tienen hasta el 12 de mayo para remitir su voto por correo postal y hasta el 14 para el depósito en urna en los consulados.

Igualmente, se ha conocido que la Junta Electoral ha solicitado información a Correos tras detectarse que, durante un tiempo indeterminado, el enlace en la página web para solicitar el voto por correo permaneció inhabilitado. El plazo para solicitar el voto finalizaba este jueves, aunque se amplió al viernes tras este incidente.

La reclamación se produce tras una denuncia presentada por el Partido Popular. Desde la dirección del PP remarcan a OKDIARIO que desconocen cuánto tiempo estuvo inoperativo dicho enlace: «Correos tendrá que investigar el incidente por el que la web, durante un tiempo indeterminado, ha impedido la solicitud del voto por correo al encontrarse deshabilitado el enlace».

El Partido Popular exige saber «el periodo de tiempo que ha durado la incidencia, el número de personas afectadas, el motivo que la ha provocado y cualesquiera otros datos o información que obre en poder» de Correos, empresa pública presidida por el socialista Pedro Saura.

Por otro lado, la Junta Electoral también tuvo que pedir a Correos que rectificase los mensajes de texto enviados a aquellos electores a los que no había podido entregarles la documentación para votar por correo, por no encontrarse en el domicilio.

En ese caso, el elector debe acudir a Correos para recogerla personalmente. El PP andaluz tuvo constancia de la existencia de mensajes de texto enviados por Correos en los que indicaba que los interesados en votar por correo tendrían toda la documentación a su disposición «hasta el 17 de mayo» (día de las elecciones), cuando la fecha correcta era el 13 de mayo.