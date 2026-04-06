La capacidad renovable instalada en el planeta sumó 692 gigavatios (GW) nuevos durante 2025 para cerrar el año con un stock acumulado de 5.149 GW, según las Estadísticas de Capacidad Renovable 2026 publicadas por la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA). Estos datos salen a la luz en medio de la crisis energética mundial provocada por la crisis de la guerra en Irán y que afecta a todo el Oriente Medio

La cifra supone un crecimiento anual del 15,5% y consolida la posición de las renovables como pilar central de la seguridad energética global, con las energías no renovables explicando sólo uno de cada siete gigavatios nuevos.

El sol manda

Según IRENA, la energía solar fotovoltaica volvió a liderar el avance con 510,3 GW añadidos, lo que representa aproximadamente el 75% de toda la nueva capacidad renovable instalada en 2025.

La eólica aportó otros 158,7 GW, un aumento del 14% respecto a 2024. En conjunto, solar y eólica acapararon el 96,8% de toda la expansión neta, una proporción que refleja la caída de costes sostenida de ambas tecnologías durante la última década.

Casi la mitad

Por primera vez en la historia, las renovables representaron el 49,4% de la capacidad eléctrica total instalada en el planeta. La cuota de participación en las nuevas incorporaciones del año fue aún mayor: el 85,6% de toda la potencia eléctrica puesta en marcha en 2025 fue renovable. Los combustibles fósiles, por tanto, sólo explicaron uno de cada siete gigavatios nuevos.

Asia domina

Asia concentró el 74,2% de toda la nueva capacidad renovable instalada, con 513,3 GW sumados en el año y un crecimiento del 21,6%. China fue el gran motor, con 119,4 GW de eólica nueva —casi tres cuartas partes de la expansión mundial de esa tecnología— y una capacidad solar acumulada que superó 1.202 GW. India, por su parte, alcanzó los 250.519 MW de potencia renovable total, consolidándose como segunda gran economía renovable asiática.

África bate récords

El continente africano registró su mayor aumento histórico de capacidad renovable instalada: 11,3 GW adicionales, un incremento del 15,9%, impulsado por Etiopía, Sudáfrica y Egipto. Oriente Medio, liderado por Arabia Saudita, protagonizó el crecimiento porcentual más elevado de cualquier región, con un 28,9% de aumento. Son señales de una transición que ya no distingue entre economías ricas y en desarrollo.

Seguridad energética

El informe de IRENA vincula explícitamente el avance de la capacidad renovable instalada con la mejora de la seguridad energética nacional. Las fuentes renovables se generan localmente, tienen costes operativos bajos y pueden desplegarse con rapidez, lo que reduce la exposición de los países a los mercados internacionales de combustibles fósiles. La mayor capacidad renovable instalada de la historia refuerza la seguridad energética de las naciones que apostaron por la transición.

El director general de IRENA, Francesco La Camera, señaló que esta expansión demuestra con contundencia la resiliencia de las energías renovables. Un sistema más descentralizado, con más actores en el mercado y mayor presencia renovable, es estructuralmente más robusto. Los datos lo confirman año tras año, con una regularidad que convierte cualquier escepticismo en un ejercicio de ignorancia estadística.

España y Europa

Europa alcanzó los 934 GW de capacidad renovable total en 2025, con España cerrando el año en 98.614 MW instalados —frente a los 88.443 MW de 2024— y una cuota renovable del 67,6% sobre su capacidad eléctrica total.

La seguridad energética que persigue el país depende cada vez más de la potencia solar y eólica propia. El avance la coloca entre las posiciones más sólidas del continente en materia de independencia energética.

El reto pendiente

La bioenergía aportó 3,4 GW adicionales en 2025, con Japón como principal motor al más que duplicar su expansión respecto al año anterior. La energía geotérmica creció un 1,7%, sumando 0,3 GW, liderada por Filipinas, Indonesia y Alemania.

Centroamérica y el Caribe, con apenas 21 GW totales, siguen siendo las regiones con menor capacidad renovable instalada del mundo, una brecha que compromete directamente su seguridad energética ante cualquier tensión en los mercados de combustibles.