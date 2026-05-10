Real Madrid
Barcelona – Real Madrid, en directo hoy | A qué hora es, dónde ver online y última hora del Clásico de Liga
Sigue en directo toda la previa del Clásico entre Barcelona y Real Madrid en el Camp Nou
Plantón del Real Madrid al Barcelona
El club blanco no perdona a su rival por el caso Negreira y este domingo no ha habido comida de directivas entre Barcelona y Real Madrid. De hecho, el presidente Florentino Pérez ni siquiera acudirá al partido, pues habría tenido que sentarse junto a Rafa Yuste y Joan Laporta. La entidad madridista estará representada por su director deportivo, José Ángel Sánchez.
La explicación de la ausencia de Mbappé
Nuestro enviado especial a Barcelona, Iván Martín, te cuenta la intrahistoria que provocó que Kylian no haya viajado este domingo para el partido junto a la expedición del Real Madrid. Lea aquí toda la información.
Clásico movido
¿Cómo van esos ánimos a esta hora de la tarde? El Clásico de hoy, pese a que virtualmente no hay nada en juego más allá de que el Barcelona levante el trofeo de Liga en el Camp Nou tras derrotar a su máximo rival. Si no lo hace, será más adelante porque las posibilidades del Real Madrid son remotas estando a 11 puntos del líder a falta sólo de cuatro jornadas, contando con la de este fin de semana.
¡Bienvenidos al Clásico!
¡Hola a todos! Bienvenidos a cuatro horas de previa del Clásico que tenemos este domingo en el Camp Nou entre el Real Madrid y el Barcelona. El equipo azulgrana puede ser campeón de Liga si gana o empata con el conjunto merengue y el título se le entregaría directamente en su estadio. Día D y hora H en la Ciudad Condal. ¡Vamos allá!
El segundo Clásico de la Liga ya está aquí. Este domingo el Camp Nou puede ser el escenario que proclame al nuevo campeón nacional, puesto que una victoria culé o un empate brindaría el título al club azulgrana por segundo año consecutivo. Sigue en directo el Barcelona-Real Madrid desde las 17:00 horas con toda la previa del partido de la jornada 35 y el minuto a minuto a las 21:00 cuando eche a rodar el balón en la Ciudad Condal.
Una cita que viene muy marcada por la convulsa semana en la ciudad deportiva de Valdebebas y ese doble enfrentamiento entre Aurélien Tchouaméni y Fede Valverde que terminó con el uruguayo en el hospital por un traumatismo craneoencefálico. Ambos jugadores fueron multados con 500.000 euros, una sanción histórica, pero sin castigo deportivo.
Así las cosas, Tchouaméni puede ser titular este domingo mientras Valverde se recupera del fuerte golpe en la cabeza. El equipo blanco se centra únicamente en el Clásico tras ganar al Espanyol y evitar el alirón del Barça y, por tanto, realizar el pasillo hoy en el Camp Nou, ya que los culés también le ganaron a Osasuna en Pamplona.
Así viene el Barcelona-Real Madrid
La otra noticia del encuentro es la lista del Real Madrid y la ausencia de Kylian Mbappé, que sigue con una lesión en el músculo semitendinoso y ni siquiera viajó este domingo a Barcelona. Sí entró en la convocatoria Thibaut Courtois, que puede reaparecer en la portería después de un mes de baja. En el Barça, Hansi Flick cuenta con todos salvo Lamine Yamal y Christensen.
Posible alineación del Real Madrid
Aún quedan dos horas para empezar a conocer las alineaciones de ambos equipos, pero en este directo te contamos los que pueden ser los onces de Barcelona y Real Madrid. El de Álvaro Arbeloa estaría compuesto por Courtois en portería, Trent Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen y Carreras en defensa, Tchouaméni, Camavinga, Jude Bellingham y Brahim Díaz en el centro del campo con un rombo, y Vinicius y Gonzalo arriba.