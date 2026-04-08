Ni pizza ni lasaña: éste es el plato más italiano que existe, según una experta cocinera italiana

Cuando se habla de gastronomía italiana, lo habitual es pensar en platos mundialmente conocidos como la pizza o la lasaña. Sin embargo, dentro de Italia hay recetas mucho más representativas. Para muchos cocineros italianos, el plato que mejor simboliza su cocina es mucho más simple.

La chef italiana Roberta, divulgadora gastronómica en redes sociales, ha explicado cuál es para ella el plato más italiano que existe.

El plato más italiano que existe, según una chef italiana

Para la chef italiana Roberta, uno de los platos que mejor representa la gastronomía de su país es el espagueti al pomodoro. Así lo explica en un vídeo publicado en su cuenta de TikTok (@chefrobertaofficial), donde muestra cómo preparar unos espaguetis con salsa de tomate utilizando ingredientes sencillos y técnicas habituales de la cocina italiana.

La profesional comienza calentando aceite de oliva virgen extra en una sartén. Después añade ajo y lo deja cocinar hasta que se dora ligeramente. En ese momento incorpora la salsa de tomate, que será la base del plato.

Tal y como explica mientras cocina, a la salsa se le añade sal, un poco de pimienta y hierbas aromáticas. La salsa se deja cocinar mientras, en paralelo, se prepara la pasta.

Los espaguetis se cuecen en agua con sal, siguiendo el método habitual para cocinar pasta. Mientras tanto, la salsa continúa reduciéndose en la sartén.

Cómo preparar espaguetis con tomate al estilo de la cocina italiana

Cuando la pasta está lista, la chef Roberta muestra uno de los pasos habituales en muchas recetas italianas: pasar los espaguetis directamente a la sartén con la salsa.

Antes de mezclarlos, añade un poco del agua de cocción de la pasta. Este líquido, que contiene almidón, ayuda a integrar mejor la salsa con los espaguetis y permite terminar la cocción en la sartén.

La experta explica que de esta forma la pasta se termina de cocinar junto con la salsa, lo que permite que absorba mejor el sabor.

Para finalizar el plato, añade queso parmesano rallado y hojas de albahaca fresca. El resultado es un plato de espaguetis con tomate preparado con ingredientes básicos y siguiendo una técnica muy común en la cocina italiana.

Otros platos típicos que puedes comer en Italia

Tal y como explica Exoticca, la cocina italiana se caracteriza por el uso de ingredientes frescos y productos básicos del Mediterráneo, como el aceite de oliva, el tomate, el ajo o la cebolla.

Uno de los elementos habituales en una comida italiana es el antipasti, que funciona como entrante y suele incluir varias pequeñas preparaciones. Entre las más comunes se encuentra la bruschetta, una tostada con ajo y aceite de oliva que puede llevar tomate, verduras o queso.

También es frecuente la burrata, un queso tradicional italiano, o el panzerotti, una masa rellena de tomate y mozzarella similar a una empanada.

Entre los platos de pasta destaca el bucatini amatriciana, una variedad de pasta parecida a los espaguetis pero con un agujero en su interior. Suele servirse con salsa amatriciana, elaborada con tomate, guindilla y aceite de oliva, y es típica de la zona de Amatrice, en la región del Lacio.

Otros platos tradicionales incluyen los cannelloni ricotta e spinaci (canelones rellenos de ricotta y espinacas) que suelen gratinarse con queso parmesano.