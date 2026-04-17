El telescopio que está viendo el pasado del cosmos

Puede sonar exagerado, pero no lo es: hoy en día ya somos capaces de mirar el universo… y ver su pasado. No es una idea poética, es ciencia pura. Y el responsable de esto es el Telescopio Espacial James Webb, que desde su puesta en marcha está cambiando bastante más de lo que muchos esperaban. No solo por las imágenes, que ya de por sí impresionan. Sobre todo por lo que esconden.

Por qué mirar el cielo es mirar atrás

Todo empieza con algo bastante simple. La luz tarda en viajar. No llega de forma instantánea. Aunque vaya a unos 300.000 kilómetros por segundo, el universo es tan grande que siempre vamos con retraso.

Un ejemplo rápido ayuda a entenderlo:

La Luna la vemos como era hace un segundo.

El Sol, con unos 8 minutos de diferencia.

Algunas estrellas… años después.

Y cuando hablamos de galaxias lejanas, entramos en otra escala. Millones, incluso miles de millones de años.

Así que cada vez que levantas la vista al cielo, en realidad estás viendo historia. Lo que hace especial al Webb es que llega muchísimo más lejos que otros telescopios.

Qué tiene de distinto el James Webb

Aquí no se trata solo de potencia. Hay algo más. El Telescopio Espacial James Webb observa principalmente en luz infrarroja. Y eso cambia completamente lo que puede detectar. Además, su espejo de más de 6 metros le permite captar mucha más luz que el Telescopio Espacial Hubble. Y eso se traduce en más detalle, más profundidad… y más información.

Un vistazo a las primeras galaxias

El James Webb ha podido ver galaxias de formación un poco después del fenómeno del Big Bang, es decir, en una etapa inicial. Y lo curioso es que algunas de esas galaxias no son tan “primitivas” como se pensaba. Tienen estructuras más complejas de lo esperado. Eso ha obligado a replantear varias teorías.

Imágenes que no son solo bonitas

Seguro que has visto alguna de sus fotos. Esas imágenes llenas de puntos de luz, donde cada uno representa una galaxia entera. O las nebulosas con colores intensos y formas casi imposibles. Pero no están hechas para decorar.

Cada imagen es una fuente de datos. Por ejemplo, una de las primeras capturas profundas del Webb mostraba miles de galaxias en una región muy pequeña del cielo. Algunas tan lejanas que su luz empezó a viajar cuando la Tierra ni existía.

Dónde está y cómo funciona

A diferencia del Hubble, el Webb no orbita la Tierra. Está mucho más lejos, en un punto conocido como L2, a unos 1,5 millones de kilómetros.

Esa posición no es casual. Necesita estar en un entorno extremadamente frío para poder detectar luz infrarroja sin interferencias. Por eso lleva un enorme escudo térmico que lo protege del Sol. Gracias a eso, puede captar señales muy débiles. Tan débiles que sin ese sistema pasarían completamente desapercibidas.

Qué está descubriendo realmente

Desde que empezó a trabajar, el Webb ha ido soltando resultados que no dejan indiferente. Algunas de las cosas más llamativas:

Galaxias más antiguas de lo previsto.

Formación de estrellas en etapas muy tempranas.

Análisis de atmósferas en planetas fuera del sistema solar.

Y esto último abre muchas preguntas. Porque ya no se trata solo de mirar galaxias lejanas. También estamos empezando a estudiar mundos que orbitan otras estrellas, con bastante más detalle del que teníamos antes.

Un desarrollo lleno de desafíos

El Webb no llegó fácil. Su lanzamiento en 2021 se retrasó varias veces. Hubo problemas técnicos, aumentos de presupuesto y dudas reales sobre si el proyecto saldría adelante. Además, el despliegue en el espacio era delicadísimo. Tenía que abrir su espejo y su escudo térmico de forma perfecta.

Sin margen de error. Si algo fallaba, no había forma de repararlo.

Pero salió bien. Y, de hecho, el telescopio está rindiendo incluso mejor de lo esperado.

Lo que viene ahora

Aunque ya ha dado resultados impresionantes, esto acaba de empezar. Se espera que el Webb funcione al menos durante una década. Y a medida que se analicen los datos, irán apareciendo nuevos descubrimientos. Y seguramente nuevas dudas, porque cada respuesta suele traer más preguntas detrás.

Más allá de las imágenes o los datos concretos, hay algo más de fondo. El Telescopio Espacial James Webb está obligando a revisar muchas ideas que parecían bastante claras. Sobre cómo se formaron las primeras galaxias. Sobre la evolución del universo. Incluso sobre el ritmo al que ocurrieron esos procesos.

Mirar el cielo de otra manera

Puede que no tengamos acceso directo a un telescopio como el Webb. Pero saber que existe cambia un poco la perspectiva. El cielo deja de ser solo un fondo oscuro con puntos brillantes., pasa a ser una especie de archivo. Uno en el que cada punto es una historia, y cada imagen una ventana a algo que ocurrió hace muchísimo tiempo.

Cada vez más lejos. Cada vez con más detalle.

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