Los investigadores no dan crédito: confirman que los jabalíes están cambiando el mundo

No dan crédito a lo que han descubierto los investigadores

Desde Europa nos llega este artículo que explica la importancia del jabalí en nuestro día a día: «Las pastizales calcáreas son ecosistemas ecológicamente importantes, amenazados y relativamente raros formados en suelos de tiza o caliza. Cuando se mantienen de manera sensible a la conservación, apoyan una alta diversidad de especies. En consecuencia, estos hábitats se enumeran en el Anexo I de la Directiva de Hábitats de la UE, lo que requiere que los Estados miembros de la UE los designen, protejan y gestionen. Sin embargo, la calidad y abundancia de los pastizales calcáreos ha disminuido significativamente en Europa durante el siglo pasado, debido a los cambios en el uso y la gestión de la tierra, y la transición de los pastizales a los bosques, tanto de forma natural como a través de la plantación de árboles».

Siguiendo con la misma explicación: «Los pastizales de caliza son predominantemente hábitats seminaturales, lo que significa que necesitan algún nivel de gestión continua para mantener sus características características. Históricamente, esto se logró a través del pastoreo de animales de granja y la fabricación de heno. Sin embargo, el abandono agrícola y la reducción de la ganadería han provocado cambios en las prácticas de gestión en muchas zonas de Europa. En ausencia de estas actividades, los pastizales normalmente se someterían a un proceso conocido como sucesión ecológica. Esto implica el reemplazo natural gradual de las plantas de bajo crecimiento por plantas más altas, luego matorral, árboles y, finalmente, bosque. Los mamíferos salvajes nativos como los ciervos rojos (Cervus elaphus) y el jabalí (Sus scrofa) pueden ralentizar o incluso revertir el proceso de sucesión a través del pastoreo, la navegación y otras formas de alteración del hábitat. En el caso del jabalí, el impacto principal es a través del enraizamiento, girando la capa de basura de las plantas para buscar alimentos como raíces, insectos y hongos. Los estudios existentes sobre el impacto del enraizamiento del jabalí en las comunidades vegetales se han centrado principalmente en los impactos del jabalí fuera del rango natural de la especie, donde a menudo se considera una especie invasora. Algunos estudios han sugerido que el comportamiento de enraizamiento del suelo por parte del jabalí podría tener efectos ecológicos positivos en los pastizales calcáreos dentro del rango natural de estos animales».