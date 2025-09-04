Los expertos no dan crédito: el descubrimiento en Marte que cambiará todo

Este descubrimiento en Marte lo cambia todo, los expertos no dan crédito a estas inquietantes imágenes que llegan del planeta rojo. La exploración espacial es la última frontera a la que se enfrenta la humanidad. El futuro en el planeta Tierra parece estar limitado a una serie de condiciones que tarde o temprano dejarán de producirse. Para que la raza humana sobreviva debe empezar a pensar en ese cambio que queremos conseguir y que quizás nos acabe dando más de una sorpresa. Salir del planeta no es una tarea sencilla.

La NASA lleva décadas intentando potenciar una tecnología que quizás acabe siendo la que marque una diferencia importante. Afrontar un posible viaje espacial es aún algo propio de la ciencia ficción. No existe una tecnología segura que pueda hacer que el ser humano abandone el planeta, además de que no sabemos cómo afectará este hecho con los sistemas actuales. No hay naves preparadas para ofrecer la seguridad de poder realizar un viaje, ya no de ida y vuelta, sino simplemente de ida. Marte es el planeta rojo que lleva décadas siendo explorado por unos científicos que lo admiran y analizan desde la distancia.

No dan crédito los expertos

Los expertos que estudian el planeta Marte desde la Tierra no dan crédito a todo lo que llega desde este lugar del universo. Es el planeta que está más cerca al nuestro con unas condiciones que permiten la exploración, los que están más cerca del sol, ofrecen un desafío mayor para hacer frente a unas altas temperaturas.

Marte ocupa una posición que hace más fácil esta deseada exploración espacial a la que el ser humano se ha lanzado desde hace décadas. No se ha enviado ninguna persona, pero sí una serie de robots y de sondas destinadas a saber un poco más sobre este planeta desde la Tierra.

Misiones que intentan recoger pequeñas muestras o incluso darnos una perspectiva desde la superficie de este planeta. El robot Curiosity es uno de los últimos que se ha sumado a esta exploración. Con la peculiaridad de que puede moverse por la superficie marciana, dando a los expertos que lo manejan desde la distancia una perspectiva y unas muestras que son totalmente nuevas.

Las últimas imágenes que llegan desde Marte, ponen los pelos de punta y han desatado una oleada de teorías, aunque la ciencia tiene explicación para absolutamente todo.

El descubrimiento en Marte que lo cambiaría todo

El robot Curisosity hacía su recorrido por este planeta cuando rompió una piedra marciana. En su interior apareció algo que dejó a los expertos totalmente en shock. El color del interior de esta piedra era amarillo, uno de los más llamativos que dejaron a los científicos analizando el hecho de que fuera de este color.

La NASA ha dado explicación a esa piedra amarilla y a todo lo que pasó en esta misión del robot Curisity: «Desde octubre de 2023, el rover ha estado explorando una región de Marte rica en sulfatos, un tipo de sal que contiene azufre y se forma a medida que el agua se evapora. Pero donde las detecciones anteriores han sido de minerales basados ​​en azufre, en otras palabras, una mezcla de azufre y otros materiales, la roca que Curiosity abrió recientemente está hecha de azufre elemental o puro. No está claro qué relación, si es que hay alguna, tiene el azufre elemental con otros minerales basados ​​en azufre en el área. Aunque la gente asocia el azufre con el olor a huevos podridos (resultado del gas de sulfuro de hidrógeno), el azufre elemental es inodoro. Se forma solo en un rango estrecho de condiciones que los científicos no han asociado con la historia de este lugar. Y Curiosity encontró mucho de él: un campo entero de rocas brillantes que se parecen a las que aplastó el rover».

Sigue la misma explicación: «Encontrar un campo de piedras hechas de azufre puro es como encontrar un oasis en el desierto, dijo el científico del proyecto Curiosity, Ashwin Vasavada, del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en el sur de California. “No debería estar allí, así que ahora tenemos que explicarlo. Descubrir cosas extrañas e inesperadas es lo que hace que la exploración planetaria sea tan emocionante”. Se trata de uno de los varios descubrimientos que ha realizado Curiosity durante su recorrido todoterreno por el canal de Gediz Vallis, un surco que serpentea por parte del Monte Sharp, de 5 kilómetros de altura, cuya base el rover ha estado ascendiendo desde 2014. Cada capa de la montaña representa un período diferente de la historia marciana. La misión de Curiosity es estudiar dónde y cuándo el terreno antiguo del planeta podría haber proporcionado los nutrientes necesarios para la vida microbiana, si es que alguna vez se formó en Marte».